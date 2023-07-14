55 محضرًا تموينيًا فى حملات على الأسواق والمخابز ببورسعيد

أعلن محمد عوض، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن هناك حملات مكبرة شهدتها محافظة بورسعيد، تستهدف ضرورة التشديد الرقابي على المحال والأسواق التجارية والمخابز، ومتابعة حركة سير المحروقات، وفرض السيطرة على مختلف الأصعدة بدوائر المحافظة، وذلك بإشراف محمد حلمي، وكيل مديرية التموين.

وتمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، من تحرير 55 محضرا تموينيا بمناطق متفرقة بأنحاء المحافظة.

وتمكنت الحملات من ضبط أحد المحال التجارية لحيازته وعرض وبيع كمية تُقدّر بـ480 زجاجة مشروب مياة غازية، تبين بالكشف عليها أنها مجهولة المصدر، ودون أى فواتير تدل على نشأتها، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وتم ضبط صاحب أحد المحال التجارية بدائرة حى الزهور بحوزته 240 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر دون أى فواتير دالة على مصدره، مخالفًا لقرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي إطار جهود الرقابة نطاق الأسواق تم تحرير 15 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، و12 محضر شهادات صحية، ومحضري عدم إعلان عن وجود مخزن، و5 محاضر سجائر بأزيد من السعر، و4 محاضر عدم إعلان غاز بوتاجاز.

وفي مجال المخابز البلدية التموينية، تم تحرير عدد 6 تقارير نقص وزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين ، 4 تقارير عدم نظافة أدوات العجين، و4 تقارير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات، وتقرير عدم وجود قائمة.