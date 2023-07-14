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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات: 11.68 مليون مشترك بالهاتف الارضي خلال الربع الأول لـ2023

جريدة الدستور

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر اليوم عن وزارة الاتصالات ان إجمالي عدد خطوط الهاتف الثابت بلغت نحو 11.68 مليون خط  بنهاية الربع الاول للعام الجاري "يناير - مارس 2023" مقارنة بنحو 11.17 مليون خط  عن نفس الفترة العام الماضي .

 

الخطوط الهاتفية المستخدمة وإجمالي سعة السنترالات

وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" علي نسخة منه أن السعة الحالية للهاتف الثابت ارتفعت الى 21.24 مليون خط  عن بنهاية الربع الاول للعام الجاري " يناير -  مارس 2023" مقارنة بنحو 22.94 مليون خط عن نفس الفترة العام الماضي  بتراجع  سنوي  1.7 مليون خط وبمعدل تغير سنوي – 7.42 .%

مشتركي الهاتف الثابت "حضر/ ريف"

وقال التقرير أن عدد مشتركي الهاتف الثابت في الحضر سجل نحو9.42 مليون خط بنهاية الربع الاول للعام الجاري" يناير - مارس 2023" مقارنة بنحو 9.19 مليون خط عن نفس الفترة العام الماضي في حين بلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت في الريف نحو 2.25 مليون خط بنهاية الربع الاول للعام الجاري  مقارنة بنحو 1.98 مليون خط عن نفس الفترة العام الماضي.

ومن ناحية أخرى بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 11.02 % بنهاية الفترة يناير - مارس 2023.

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.7% فى العام المالى الماضي ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 5 سنوات متتالية. 

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الماضي ناتج محلى يقدر بنحو 150 مليار جنيه وبلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر 5% فى العام المالى الماضي كما نمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار .

مؤشرات قطاع الاتصالات وزارة الاتصالات الهاتف الثابت الحضر الريف

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