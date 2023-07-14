روسيا: لا دليل على سقوط صاروخ كوريا الشمالية فى منطقتنا الاقتصادية

علقت روسيا، اليوم الجمعة، على الأنباء التي ترددت حول سقوط صاروخ كوريا الشمالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، إنه حتى الآن لم تتوافر المعلومات المؤكدة حول سقوط صاروخ كوريا الشمالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا.

جاء تعليق الخارجية الروسية على لسان ماريا زاخاروفا، ردًا على بيان الأمم المتحدة بأن صاروخ كوريا الشمالية الذي أطلق في 12 يوليو الجاري سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا.

وقالت زاخاروفا "في الوقت الحالي، لا توجد بيانات مؤكدة عن سقوط صاروخ في منطقتنا الاقتصادية الخالصة"، وفقًا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

يجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في وقتٍ سابق، عن أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، يوم الأربعاء الماضي، هبط داخل منطقة الاقتصاد الحصرية الروسية، وقد يكون أطول إطلاق لصاروخ باليستي.