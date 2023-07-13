مهرجان العلمين الجديدة: شاشات عملاقة لمشاهدة "كلاسيكو القاهرة" (صور)

بدأت، مساء اليوم الخميس، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وحرص القائمون على مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى على عرض المباراة كإحدى فعاليات المهرجان.

وعلى شاشات عملاقة، عرضت إدارة المهرجان المباراة بحضور جماهيري كبير من جمهور مهرجان العلمين الجديدة وزوار الساحل الشمالي.

وبدأت، مساء اليوم الخميس، الفعاليات الأساسية لمهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى من خلال مباريات تيك بول بين فريقي نتاليا وأحمد وفريق مايا وأحمد وسط أجواء احتفالية.

وفي المباريات التالية، أقيمت مباراة بين المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي منهم علي غزلان.

وفي الثالثة مساءً فتح مهرجان العلمين الجديدة أبوابه للجمهور؛ لبدء فعاليات اليوم الأول من أضخم حدث ترفيهي في الشرق الأوسط.

بداية من أبواب مدينة العلمين ومنطقة النورث سكوير تواجد الشباب المصري المنظم للفعاليات، حيث استقبلوا الجمهور وأرشدوهم على كل التفاصيل بحفاوة كبيرة.