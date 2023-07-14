لماذا تهدد سرعة الذكاء الاصطناعي في التأليف صناعة الكتاب؟.. خبراء يجيبون

قد يكون الكتاب التالي الذي تشتريه مكتوبًا بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذ يكتسح مؤلفو الذكاء الاصطناعي الكتب عبر الإنترنت، فهناك مئات الكتب المكتوبة بواسطته تباع على أمازون.

يجعل الذكاء الاصطناعي كتابة ونشر كتاب على متجر "كيندل" في أمازون أمرًا سهلاً، فقد ذكرت وكالة رويترز أن العشرات من البرامج التعليمية متاحة على الإنترنت حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في النشر.

شارك متخصصون آرائهم في آثار الذكاء الاصطناعي على صناعة الكتاب، في تقرير نشر بموقع life wire.

- إغراء السرعة

قال بوب روجرز، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات علوم البيانات، إن إغراء برامج الذكاء الاصطناعي في الكتابة هو السرعة.

أوضح روجرز إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي" يمكن أن تكون مصدر قوة لسرعتها كما يمكن استخدامها لإدخال بعض التنوع في الكتابة نظرًا لأنها يمكن أن تعبر عن أي قطعة من الكتابة بطرق متعددة، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر في كتابة "شات جي بي تي" تكمن في أنها تفتقر إلى البراعة والإبداع الخاص.

- التضحية بالجودة

وأشار هروي تسيجاي، الرئيس التنفيذي لإحدى المجلات على الإنترنت، إن أحد الأسباب المحتملة التي تجعل أدب الذكاء الاصطناعي يلقى اهتمامًا هو أن القراء قد خفضوا معاييرهم، فمشاهدة مقاطع الفيديو أصبحت هواية أكثر شيوعًا من قراءة الكتب.

وأضاف "تسيجاي"، فن الكتابة عفا عليه الزمن، والفيديو يدفع نحو ذلك، فقد أصبح لدى الجمهور الآن نطاق اهتمام أقل بها، ويجب أن يكون المحتوى جذابًا ومختصرًا، وهو ما يمكن أن تساعد فيه روبوتات المحادثة بلا شك، مقابل التضحية بالجودة.

- مساعدة في الكتابة

فيما لفت جون تي بيرنز، أستاذ التعلم الرقمي بجامعة نوتردام، إلى أن هذه الأنظمة ذكية في تقليد أنماط الكلمات التي يستخدمها البشر، ولكنها ليست ذكية جدًا بحيث يمكنها التحقق من المعنى المناسب أو الاستخدام أو الحقائق المحددة.

وأشار إلى أنه بالنسبة لبعض الاستخدامات، يمكن أن تكون برامج الذكاء الاصطناعي مفيدة، عند استخدامها كوسيلة مساعدة في الكتابة لمساعدة المؤلف على توليد المزيد من الأفكار أو البحث عن طريقة بديلة للتعبير عن المعلومات التي يعرفها المؤلف، كما يمكنها تسريع عملية الكتابة وتزويد القراء بمزيد من المواد.

لكنه أضاف: إذا تم استخدامها كبديل للكتابة أو التحرير البشري، فقد تؤدي إلى مواد مملة أو حتى غير منطقية أو ضارة من شأنها أن تكون سيئة للقراء.