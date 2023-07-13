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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: مصر تحاول منذ اللحظة الأولى جاهدة لحل الأزمة السودانية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الصراع في السودان مأساوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والمسألة ليست صراعًا بين جبهتين في السودان، ولكن المسألة في مدى تأثر دول الجوار بالحرب وتبعاتها.

وأضاف خلال برنامجه الأسبوعي "مش حسبة برما"، المذاع على إذاعة "نغم إف إم": "الناس لازم تحمد ربنا على وضعية الجيش المصري، ولائه للبلد ولا توجد فيه اتجاهات سياسية، وده عكس اللي شفناه في السودان وشفنا نتيجته إيه".

وأكد محمد الباز أن مصر دعت كل يوم لحل الأزمة في السودان على مدار 4 شهور، من حيث الاتصالات الهاتفية مع كل من هو معني بالأمر، كما تم طرح ملف أزمة السودان على طاولة المناقشات في كل المحافل الدولية والتي شاركت بها مصر بصفة عامة أو الرئيس السيسي بصفة خاصة.

وأوضح أن الأزمة الحقيقية في الآثار المدمرة للشعب السوداني، والمنعكسة على دول الجوار، إذ إنها تأثرت بالصراع بسبب النازحين والذين تجاوزوا 3 ملايين نازح جاء إلى مصر ربع مليون مواطن سوداني، لافتًا إلى أن عمليات النزوح تؤثر على كل دولة بطريقة أو بأخرى.

الباز السودان مصر والسودان قمة دول الجوار حرب السودان

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