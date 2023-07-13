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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 100 طن مخلفات وتحرير 20 محضر إشغال طريق في المنيا

حملات نظافة ورفع
حملات نظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بجانب حملات إزالة الإشغالات من الشوارع بأحياء المدينة وكورنيش النيل والقرى التابعة، أسفرت عن رفع 100 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وتحرير 20 محضر إشغال طريق.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم البيئة التابع للوحدة المحلية لقرى: بني محمد سلطان، دمشير، و طوخ الخيل، كثفت من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة وقامت  برفع ١٠٠طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة بالقرية والقرى التابعة لها ومن نقاط التجمع والشوارع الرئيسية والفرعية بطوخ الخيل، وتم نظافة منطقة النقطة القديمة بدمشير ومنطقة الشونية و مدخل عزبة زكريا ومنطقة الشئون و المدخل الغربي لقرية دمشير ومنطقة المستودع.

وتم نظافة مدخل قرية نزلة الفلاحين بدمشير، وأيضًا تم رفع القمامة من كدوان قبلي وبحري والخمس شوارع بجارحي وعمارات الأوقاف بماقوسة وعزبة صادق قليني وطريق مصر أسوان الزراعي أمام قرية ماقوسة، وتم تحرير ١٥ محضرًا متنوعًا إنذارات وإشغالات وبيئة، وتم نقل المخلفات إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وحفاظا على البيئة.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم تنظيم حملة لرفع الإشغالات ومتابعة الحالة العامة بكورنيش النيل بحضور عماد محمود نائب رئيس المدينة وفريق العمل بإدارة الإشغالات  تم خلالها رفع الإشغالات التي تسيئ للمظهر الجمالي للكورنيش وتؤثر سلبا على المسطحات الخضراء ،كما تم رفع الإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين حيث وجه سيادته بعدم السماح للباعة الجائلين ارتياد الكورنيش.

وتم تحرير 5 محاضر إشغال طريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . مؤكدا على استمرار اعمال النظافة على مدار اليوم للحفاظ على كورنيش النيل والذى يعد من أهم المكتسبات لمدينة المنيا ،وعدم السماح بوجود الإشغالات التى تسيئ للمظهر الحضارى لمدينة المنيا والتى تلقب بعروس صعيد مصر وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

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المنيا رفع 100 طن مخلفات تحرير 20 محضر إشغال طريق حملات بأحياء وقري المنيا حملة بكورنيش النيل عماد محمود نائب رئيس مركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

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