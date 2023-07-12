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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مصر حريصة على عودة الاستقرار إلى السودان

النائب رفعت شكيب
النائب رفعت شكيب

أكد النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية قمة دول جوار السودان، موضحًا أنها جاءت في توقيت هام للغاية.

وأشاد "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، بالدور الكبير والفعال الذي تقوم به الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة السودانية، وتهدئة الأوضاع هناك، وعودة الأمن والاستقرار مجددًا إلى الشارع السوداني، مضيفًا أن دعم مصر للسودان في أزمته الحالية غير محدود.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قمة دول جوار السودان المقرر عقدها غدا الخميس الموافق 13 يوليو فى القاهرة، تأتي استكمالا للدعم الكبير الذي تقدمه مصر إلى دولة السودان الشقيقة، وبحث تداعيات الأزمة على البلدان المجاورة للسودان.

واختتم النائب رفعت شكيب: "هناك حرص شديد من الدولة المصرية لعودة الاستقرار إلى السودان ووقف الاقتتال هناك"، متوقعًا أن تسفر قمة دول جوار السودان عن نتائج إيجابية تساهم في وقف الاقتتال، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني.

رفعت شكيب مجلس النواب السودان السيسي الأزمة السودانية

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