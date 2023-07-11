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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 15 عاما لقاتل شقيقه في أخميم

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، قاتل شقيقه، بسبب خلافات بينهما في مركز أخميم بالسجن 15 عاما.

كان قد تلقى رئيس مباحث أخميم بلاغا يفيد بمقتل المجنى عليه، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتم تشكيل فريق بحث مكبر.

تبين من التحريات التي أجراها فريق البحث الجنائي أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقام المتهم بالتعدى على شقيقه المجنى عليه بسلاح، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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