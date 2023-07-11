زحام كبير أثناء حفل توقيع رواية “الوراق” لـ يوسف زيدان (صور)

شهدت مكتبة الشروق في فرعها الكائن بشارع طلعت حرب بوسط البلد ازدحاما من القراء أثناء حفل توقيع رواية يوسف زيدان الصادرة حديثا "الوراق.. أمالي العلاء" وأعماله الأخرى الصادرة عن الدار.

وتعد الرواية عملا تاريخيا يأتي في إطار اهتمام الكاتب بتناول الشخصيات التاريخية المؤثرة في أعماله مثلما ظهر في روايات سابقة له ومنها رواية "فردقان"، و"حاكم"، وغيرهما.

وجاء على غلاف رواية "الوراق٠٠أمالي العلاء": عاش علاء الدين ابن النفيس ثمانين عاما عاصر خلالها من الأهوال والأحداث الجسام، قدرا هائلا: الحروب الصليبية، والحملة السابع المريعة على دمياط، وشمال مصر، غزو المغول وسقوط بغداد على يد هولاكو، صراعات السلطة بين الجيل الأخير من الأيوبيين والجيل الأول من الحكام المماليك، ثورة حصن الدين ثعلب، المصادمات الشديدة بين أقطاي وأيبك وقطز وبيبرس وقلاوون.. وكان العلاء ابن النفيس قريبا من ذلك كله فقد كان الطبيب الخاص للظاهر بيبرس ورئيس أطباء مصر والشام ومع اضطراب أحوال زمانه لم يتوقف يوما عن التأليف في الطب والفكر وعلوم عصره، وترك لنا من بعده آلاف الصفحات.. فكيف عاش ابن النفيس وما الذي أملاه من وقائع حياته على الوراق، الذي يصغره بأربعين، عاما، وعاش أربعين عاما بعده هذا ما تحكيه هذه الرواية.

ويعد يوسف زيدان من أبرز الروائيين والمفكرين بالوقت الراهن، فقد حصل الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم، وصدر له ما يزيد عن 70 كتابًا، بين الرواية والكتب الفكرية والقصة القصيرة والنقد. وقد صدرت روايته السابقة "حاكم.. جنون ابن الهيثم" قبل عامين.

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