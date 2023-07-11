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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيساف يطرح بوستر أحدث أعماله المصورة بعنوان "شكرًا"

إيساف
إيساف

انتهى المطرب إيساف الفترة الماضية من تسجيل وتصوير أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “شكرًا”.

كشف إيساف عن البوستر الدعائي لفيديو كليب أغنية “شكرا” التي ظهر فيها بشكل جديد ومختلف بجانب كلب، وتعاون في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي فاروق الشامي والملحن وليد سامي والموزع الموسيقي محمد حريقة، وأخرج الفيديو كليب المخرج مروان مصطفى.

يضع إيساف في الوقت الحالي اللمسات النهائية على فيديو كليب أغنية “شكرًا”، تمهيدًا لطرحها للجمهور الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وطرح إيساف الأشهر الماضية أغنية بعنوان “عشان راجل” على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية "عشان راجل"، من كلمات أحمد عادل توفيق، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع محمود صبري، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وطرح مؤخرًا المطرب إيساف أغنية "قلبها" وهى من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع محمود صبري، وإخراج أحمد جيلاني.

تقول كلمات الأغنية:“عشان راجل عشان أفضل كبير حتي في نظرنفسي سيبها تقول في حقي كتير وما بدافعش عن نفسي عشان لما يجيبوا سيرتي قلبها يحزن بقول بكرا الحقيقة تبان وخليني انا الاحسن علشان مليون عشان وعشان عشان عشيرتنا حتي زمان رضيت اني ابان خاين ومرضيتش اقول متخان انا اقدر اقول اكتر واعيبك بكلام كتير فيها لكن بعمل حساب لسنين معملتش حساب ليها تقول سيبته تقول سابني متفرقش اوي عندي اكيد بتقول كدة للناس علشان عارفة السكوت ردي”.

المطرب إيساف إيساف شكرا أغنية “شكرا” فيديو كليب أغنية “شكرا” عشان راجل

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