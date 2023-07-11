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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تحويل المدارس التجريبية 2023

رابط تحويل المدارس
رابط تحويل المدارس التجريبية 2023

رابط تحويل المدارس التجريبية 2023.. في فترة معينة من كل عام، يقوم العديد من أولياء الأمور بنقل أبنائهم من مدرسة إلى أخرى، بهدف تحسين جودة التعليم والانتقال إلى مؤسسة تعليمية أفضل، ويتم التحويل بشكل أساسي إلى المدارس التجريبية التي تتمتع بسمعة جيدة، وهذا ما سنتناوله في التقرير التالي:

رابط تحويل المدارس التجريبية 2023

تيسر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع مديرياتها التعليمية الرابط الخاص بتحويل المدارس التجريبية في جميع المحافظات، وذلك للراغبين في التحويل من مدرسة إلى أخرى قبل بدء العام الدراسي الجديد. 

تفتح وزارة التعليم باب التحويل بين المدارس التجريبية قبل بداية العام الدراسي الجديد، وذلك لتسهيل عملية تسجيل طلبات التحويل وتمكين اللجان المختصة من دراستها واتخاذ القرار المناسب. 

يُسمح لجميع طلاب المراحل الدراسية بتقديم طلبات للتحويل بين المدارس، سواءً كان ذلك بسبب مكان سكنهم أو أسبابهم الخاصة، ابتداءً من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي.

كما يفتح باب التحويلات بين المدارس التجريبية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، اعتبارًا من 1 يوليو وحتى 30 يوليو 2023.

رابط تحويل المدارس التجريبية 2023 بشكل إلكتروني

يمكن الوصول إلى رابط تحويل المدارس التجريبية 2023 في جميع المحافظات عن طريق النقر على الرابط المتاح على موقع وزارة التربية والتعليم   هنا.

ضوابط التحويل الإلكترونى بين المدارس 2023-2024

ولتحقيق ضوابط التحويل الإلكترونى بين المدارس 2023-2024  يجب توفير الآتي:
1- أربعة استمارات تحويل تحتاج إلى موافقة المدرستين.
2- صورتان من بطاقة تحقيق الشخصية للأب.
3- إما توكيلٌ خاص من الأب لأي شخص يريد نقل الأبناء، ويجب أن يكون موثقًا من الشهر العقاري، ويجب أن يتضمن الصورة.
4- الحصول على إقرار ولاية تعليمية للأم على أبنائها، أو توكيل من الأب للأم، ويجب أن يتضمن الصورة.
5- إقرار تحويل من الشخص المسؤول عن التحويل، ويجب أن يتضمن الصورة.

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