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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

قرارات المجمع المقدّس الأورشليمي المنعقد اليوم بالقدس

كنيسة
كنيسة

انعقدَ اليوم الإثنين المَجمعُ المقدس الأورشليميّ، في دارِ البطريركيَّة في القدس، في جلستهِ الإستثنائيَّة، برئاسةِ الأنبا ثيوفيلوس الثالث بَطريركِ المَدينةِ المُقدّسة اروشليم وسائر أعمال فلسطين والأُردن وبحُضورِ أعضاءِ المَجمعِ المُقدّس.

بحثَ الأنبا ثيوفيلوس الثالث مَع أعضاء المَجمعِ المُقدَّس عِدّة قِضايا تَخُصّ شّؤونَ البطريركيَّة وكَنائِسها وأحوال الرعايا. 

وأطلع الأنبا ثيوفيلوس الثالث أعضاء المجمع المقدَّس سبب إنعقاد هذه الجلسة الإستثنائيَّة العاجلة، وهو إلتقائه عدد من أبناء الكنيسةِ الأُرثوذكسيَّة ورؤساء وأعضاء لجان الرعيَّة في مدينةِ عكا ولوائها، حيث وضعوا أمام الأنبا ثيوفيلوس الثالث، أبرز مطالبِهم الرعائيَّة واحتياجاتِهم الكنسيَّة في هذه المنطقة المُهمَّة، حيث تكلموا بكلِّ مسؤوليَّة ومخافةٍ على مصلحةِ الرعيَّة وارتباطِهم الوثيق بكنيستِهم المقدسيَّة بكلِّ التحدياتِ التي تواجِههم في المنطقة، وقد أبزر غبطته لأباء المجمع المقدَّس نتائجِ النقاشات الحاصلة والمقترحات المنسَّبة منهم، لإتخاذ القرار المناسب الذي يصُبُّ في مصلحةِ أبناء رعايانا في منطقة عكا.

وتلبيةً لتنسيبِ أبناء الكنيسةِ المجتمعين مع الأنبا ثيوفيلوس الثالث الآتين من مطرانيَّة عكا وتوابعها المحروسة من الله، وللمحافظة على روح المحبَّة والوحدة، نسَبَّ غبطته سيادة رئيس أساقفةِ سبسطيَّة ثيودوسيوس(عطالله حنّا) وكيلاً بطريركيَّاً لمطرانيَّةِ عكا ولوائها، بكامل الصلاحيَّات الأُسقفيَّة لهذهِ المطرانيَّة. وتعينه رئيساً للمحكمة الكنائسيَّة في عكا.

كما تَّم نقل وتعييّن قدس الأرشمندريت سلوانوس حنونة من الأُردن وتعينه المتقدّم في كنيسة القديس جيورجيوس المتروبوليتيّة- عكا، ومعاوناً  لرئيس الأساقفة ثيودوسيوس في هذه المنطقة، ونائباً لرئيس المحكمة الكنائسيَّة في عكا.

تمنّى الأنبا ثيوفيلوس الثالث، وآباء المجمع المقدَّس التوفيق في منصبِهِ الجديد الذي تبؤه في هذه المرحلة المُهمَّة والتي يتعرض بها ابناؤنا لكثير من التحديات. 

 كما اتخذ المجمع المقدس عدة قرارات هامة، وفي خِتام أعمالِ المَجمعِ رَفعَ البطريرك الصلاة من أجلِ سَلامِ العالم.

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