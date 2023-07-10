أجاد رغم الخسارة: منتخب مصر الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس

نجح منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة في تحقيق هدفه بتأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة 2024 في باريس بعد أن استطاع أن يحل وصيفًا في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة 2023 التي استضافتها المغرب بخسارة المباراة النهائية على يد أسود الأطلس بنتيجة 2/1 في مباراة مجنونة بين الفريقين.

ونجح منتخب المغرب في الاحتفاظ باللقب على حساب الفراعنة مثلما حرمتها من الوصول إلى المباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة 2011 في المغرب أيضًا، بعد أن هزمتها بنتيجة 3 – 2 في دور قبل النهائي.

وقبل وصول مصر إلى المباراة النهائية تمكن الفراعنة من تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين تحققا على منتخبي مالي بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثانية والجابون بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة على الترتيب في حين افتتحت مصر مبارياتها في دور المجموعات بالسقوط في فخ التعادل السلبي مع منتخب النيجر.

هذه البداية لم تكن مبشّرة حيث جعلت كثيرين يشككون في قدرة المنتخب على تحقيق الهدف، وهو الصعود إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وفي دور الأربعة استطاع الفراعنة أن يتغلب على منتخب غينيا بنتيجة هدف دون مقابل، فيما فشل منتخبي مصر للناشئين تحت 17 سنة والشباب تحت 20 سنة في تحقيق أهدافهما.

فمنتخب مصر تحت 17 سنة لم ينجح في الصعود إلى كأس الإفريقية تحت 17 سنة 2023 في الجزائر حيث احتل بتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المركز الثالث حيث لم يجمع سوى 3 نقاط من فوز يتيم تم تسجيله على نظيره التونسي بنتيجة 3 – 1 في الجولة الثانية، بينما تلقى هزيمتين بنفس النتيجة 1 – 2 في الجولتين الأولى، والثالثة على يد منتخبي ليبيا والمغرب على الترتيب.

ومنتخب مصر تحت 17 سنة عجز عن في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية منذ صعوده في نسخة 2011 في روندا، وكانت مشاركة سيئة للغاية إذ قبع في قاع المجموعة الأولى حيث لم يحصد سوى 3 نقاط من انتصار واحد تحقق على منتخب السنغال بنتيجة 2 – 1 في الجولة الأولى في حين تعرض لخسارتين في الجولتين الثانية، والثالثة أمام منتخبي روندا بنتيجة هدف نظيف، وبوركينا فاسو الذي استطاع أن يتوج باللقب فيما بعد بنتيجة عريضة برباعية دون رد على الترتيب.

أما منتخب مصر تحت 20 سنة، فالرغم من أن كأس الأمم الإفريقية نظمتها مصر إلا أنه فشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور ولم يتمكن من الصعود إلى كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2023 في الأرجنتين حيث تذيل المجموعة الأولى برصيد نقطة يتيمة جمعها من تعادل كان سلبيا مع منتخب موزمبيق في الجولة الأولى بعده تلقى هزيمتين على يد منتخب نيجيريا بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثانية، ومنتخب السنغال الذي تمكن من الحصول على اللقب في الأخير بنتيجة كبيرة 4 أهداف دون مقابل في الجولة الثالثة.

لا يعد صعود مصر إلى كأس الأمم الإفريقية المقبلة 2024 في ساحل العاج انجازا لأنه أمر طبيعى جدا لأن مصر هي الأكثر وصولا إلى كأس الأمم الإفريقية بـ25 مرة بالتساوي مع ساحل العاج،وعدم تأهل مصر، فهو الأمر الذي ليس طبيعيا.