مهرجان العلمين الجديدة 2023.. تفاصيل منافسات الرياضات المائية والزلاجات

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023 تحت شعار «العالم علمين» بداية من الخميس القادم 13 يوليو وحتى السادس والعشرين من أغسطس القادم في أقوى وأضخم فعاليات ترفيهية رياضية فنية في الشرق الأوسط، حيث حرص القائمون على الفعاليات على تقديم كل الدعم اللوجستي والفني لتقديم موسم ضخم سيكون محط أنظار المنطقة ومقصد السياحة العربية والعالمية.

مهرجان العلمين الجديدة 2023

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة 2023 عددا من الفعاليات المهمة الفنية والرياضية والترفيهية، ومن الفعاليات المهمة التي تطلق في المهرجان منافسات السباحة الجوية بمختلف أنواع المظلات ومن المقرر أن تقام طوال أيام الموسم لمدة 45 يوما بمشاركة عدد كبير من المتسابقين.

فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023

ومن المقرر أن يشهد الموسم أيضا تواجد الرياضات المائية والتي تقام في منطقة البحيرات طوال الموسم لمدة 45 يوما، كما يقام خلال فعاليات المهرجان «تحدي العلمين الجديدة للزلاجات النفاثة» بمشاركة 30 سائقا محليا وعربيا، ومن المقرر أن تقام الفعاليات في الفترة من 17 إلى 19 أغسطس القادم، وتقام فعاليات منافسات العلمين الجديدة «بيتش سبرينت» والتي تقام في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس القادم.

كما أن الحدث الدولي المهم في عالم السيارات هو "بطولة مصر الدولية لسباقات السيارات"، سيكون بمشاركة 125 سائقا محليا ودوليا، ومن المقرر أن يقام السباق في الفترة من 17 إلى 19 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة طويلة من الفعاليات التي تستمر بعضها على مدار أيام المهرجان وفعاليات أخرى خلال أيام محددة.

ومن المقرر أن يحظى سباق السيارات الدولية باهتمام عالمي كبير من عدد الدول، مع مشاركة عدد من أهم سائقي العالم في هذه السباقات وتم تجهيز ساحات ومضامير السباق بشكل مميز سيظهر بشكل عالمي خلال فعاليات البطولة.