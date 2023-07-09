أمانى الشريف تحذر من خطورة تناول المسكنات

حذرت الدكتورة أماني الشريف، الأستاذ بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر، من تناول أدوية المسكنات دون استشارة الطبيب، لافتة إلى أن الإفراط فى تناول المسكنات يتحول إلى سموم، ويسبب أضرارًا بالغة للكلى.



وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامية سالى سالم ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأحد، أن معظم المسكنات يتخلص الجسم منها عن طريق الكلى، وبالتالى الإفراط فى تناولها يقضى على خلايا الكلى.

وأشارت إلى أن الأهم من تسكين الألم هو معرفة سببه، مردفة: "هتناول مسكن لتهدئة الصداع، لكن ما سبب الصداع؟ لا بد من الرجوع للطبيب لمعرفة السبب".



وأردفت: "كل ما تتناول مسكنات دون علاج، هتلاقى المسكنات غير مؤثرة ولا تقضى على الصداع، لأن الجسم يزود التنبيه ليشعر الإنسان ويحس بالمشكلة الصحية ليعالجها".



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



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