ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الدستور" تنشر إجابات امتحان مادة التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة بالثانوية العامة

طلاب
طلاب

تنشر الدستور إجابات امتحان مادة التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة، حيث انتهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة بشعبة علمي رياضة (الدور الأول)، الامتحان في مادة التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة.

بينما يؤدي حاليا طلاب شعبة علمي علوم امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، وطلاب الشعبة الأدبية يؤدون امتحان علم النفس والاجتماع، كما يؤدي حاليا طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.


المتبقي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:


- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.


- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
التفاضل والتكامل الامتحانات اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الجيولوجيا والعلوم البيئية الجبر والهندسة الفراغية الثانوية العامة 2023 الهندسة الفراغية

الأكثر قراءة

رفض طعن مرتضى منصور على استبعاده من رئاسة نادى الزمالك

الطعن مرفوض.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

"امتحنوا بدل بعض".. الحبس سنة لـ4 طالبات بمعهد الخدمة الاجتماعية فى بنها

رغم الخصم من راتبها.. "سميرة" تؤازر ابنتها أمام لجان الثانوية العامة

حب انتهى بفضيحة ورضيع.. تفاصيل محاكمة شاب وفتاة بالأميرية

سيدة تخلع زوجها لارتباطه بعلاقة حب بشريكته فى العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية