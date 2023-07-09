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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إطلاق وتوقيع "خزامي" لـ سنان أنطون بدواير الثقافي.. اليوم

سنان أنطون
سنان أنطون

ضمن فعاليات مهرجان دواير الثقافي، يقام حفل إطلاق وتوقيع رواية “خزامي” للكاتب العراقي الكبير سنان أنطون، وذلك في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد الموافق 9 يوليو الجاري، بمقر المهرجان بسينما راديو بوسط البلد.

سنان أنطون شاعر وروائي عراقي، حصل على شهادة الليسانس في الأدب الإنجليزي من جامعة بغداد، وشهادة الماجستير في الدراسات العربية من جامعة جورج تاون، ودرجة الدكتوراة من جامعة هارفارد. صدر له: ديوان شعر بعنوان "موشور مبلل بالحروب"، و رواية "إعجام"، التي ترجمت للغة الإنجليزية، ورواية "وحدها شجرة الرمان"، وديوان شعر بعنوان "ليل واحد في كل المدن"، و رواية "يا مريم" التي ترشحت لجائزة البوكر العربية ووصلت للقائمة القصيرة، كما تمت ترجمة مجموعة من قصائده إلى الإنجليزية.

يذكر أن أولى دورات مهرجان دواير الثقافي انطلقت بمشاركة أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية، وتشهد أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تتنوع بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، كما يتضمن معرضًا لأحدث الكتب التي صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل يضم ما يزيد عن 3000 كتاب في مختلف المجالات.

ويمثل المهرجان الذي تستمر فعالياته يوميًا حتى يوم 15 يوليو الجاري فرصة فريدة للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، كما يعد أول مهرجان من نوعه يعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور في ذاكرة الجميع.

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