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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

20 يوليو.. طرح فيلم "مستر إكس" بسينمات السعودية والإمارات

مستر اكس
مستر اكس

تستقبل دور العرض السينمائي بدولتي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الفيلم السينمائي المصري “مستر إكس” والذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي.

ونافس فيلم “مستر إكس” ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المنقضي واستطاع العمل أن يحقق إيرادات كبيرة حيث كانت إجمالي إيراداته قد تخطت 18 مليون جنيه بمصر وذلك منذ طرحه بالسينمات حتى ليلة أمس الجمعة بعد تحقيقه مليوناً و127 ألفاً و551 جنيهًا.

وتدور أحداث العمل حول أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم، وتجسّد هنا الزاهد خلال الأحداث شخصية محامية دفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقي أحمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

والفيلم يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين: أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، إخراج أحمد عبدالوهاب.

وكانت الشركة المنتجة طرحت الفترة الماضية الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "اختياراتي مدمرة حياتي" بصوت أحمد سعد، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وهي من كلمات الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي. 

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمي والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائي مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندي، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضي.

المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة مستر اكس أحمد فهمي أفلام موسم عيد الأضحى

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