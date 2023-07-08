ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

العلمين الجديدة 2023.. بطولة كرة قدم شاطئية للمشاهير في أول أيام المهرجان

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

ينطلق مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأضخم في الشرق الأسوط خلال 2023، الخميس المقبل 13 يوليو.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان، العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية والرياضية، بمشاركة عدد كبير من نجوم.

مهرجان العلمين الجديدة 2023

وقالت مصدر من اللجنة المنظمة للمهرجان لـ"الدستور"، إن مهرجان العلمين الجديدة 2023، سيشهد في أول ثلاثة أيام، من الثالث عشر من يوليو وحتى الخامس عشر من الشهر ذاته، بطولة كرة قدم شاطئية للمشاهير.

بدأت  شركة "تذكرتي" الرائدة في تنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية وحجز تذاكر الفعاليات، فتح باب الحجز لحفل النجم تامر حسني بمدينة العلمين الجديدة، كأولى حفلات مهرجان العلمين.

تامر حسني الاختيار عليه لتقديم الحفل الأول باعتباره واحدًا من أهم نجوم الوطن العربي وصاحب شعبية جارفة ونجاحات كبيرة.
ويمكن للمستخدم تسجيل الدخول وحجز التذكرة بكل سهولة أو تسجيل حساب جديد لغير المسجلين من قبل، حيث تحرص تذكرتي على تسجيل عملية التسجيل للجمهور؛ من أجل التسهيل على الجمهور للخروج بالفعاليات في أفضل شكل.

يأتى على رأس الأنشطة التى ستتضمنها النسخة الأولى من «مهرجان العلمين» عرض أزياء عالميًا، بمشاركة أفضل 10 مصممي أزياء فى الوطن العربي.

وتتضمن أنشطة «مهرجان العلمين»، أيضًا، مجموعة من الحفلات الغنائية الضخمة، يحييها عدد من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى والعالم ككل.

كما تتضمن بطولة كرة قدم شاطئية بمشاركة أكثر من 40 نجمًا، وأخرى لرياضة السباق الثلاثي، المعروفة باسم «الترايثلون»، فضلًا عن بطولة ثالثة عالمية لرياضة «البادل».

ولن يقتصر المهرجان على كل هذه الفعاليات فحسب، بل سيشمل كذلك عروضًا للطائرات، وبطولة للتجديف، وسباق سيارات، تحدى «جيت سكى»، علاوة على «موكب الفراعنة للسيارات»، الذى سيضم ١٠٠ سيارة فارهة تجوب الشوارع من سفاجا إلى العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين الجديدة 2023 العلمين الجديدة 2023 مهرجان العلمين الجديدة بطولة كرة القدم الشاطئية للمشاهير العلمين

الأكثر قراءة

"كسور وارتجاج فى المخ".. التحقيق فى مصرع أم وابنتيها فى حادث بشيراتون

"ليلتك سودا.. مش هتنزل من بيتك".. مرتضى منصور: "هذيع فيديو للإرهابى محمد ناصر"

موعد بداية الدراسة في المدارس والجامعات 2023

مرتضى منصور: "اللى رافعين قضايا لعزلى من الزمالك ليست لهم صفة"

إليسا وعمر خيرت يلتقيان فى مهرجان العلمين الجديدة

راغب علامة ونانسى عجرم فى حفل مميز ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الحوار الوطني.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

مؤمن المحمدي

اسمه الحكم

د. منى حلمى

كيف نرتقى؟

علي سعدة

القضية الفلسطينية.. متى ستحل؟

صفاء النجار

رحيل مقيم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابا من جنين قرب طولكرم