العلمين الجديدة 2023.. بطولة كرة قدم شاطئية للمشاهير في أول أيام المهرجان

ينطلق مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأضخم في الشرق الأسوط خلال 2023، الخميس المقبل 13 يوليو.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان، العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية والرياضية، بمشاركة عدد كبير من نجوم.

مهرجان العلمين الجديدة 2023

وقالت مصدر من اللجنة المنظمة للمهرجان لـ"الدستور"، إن مهرجان العلمين الجديدة 2023، سيشهد في أول ثلاثة أيام، من الثالث عشر من يوليو وحتى الخامس عشر من الشهر ذاته، بطولة كرة قدم شاطئية للمشاهير.

بدأت شركة "تذكرتي" الرائدة في تنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية وحجز تذاكر الفعاليات، فتح باب الحجز لحفل النجم تامر حسني بمدينة العلمين الجديدة، كأولى حفلات مهرجان العلمين.

تامر حسني الاختيار عليه لتقديم الحفل الأول باعتباره واحدًا من أهم نجوم الوطن العربي وصاحب شعبية جارفة ونجاحات كبيرة.

ويمكن للمستخدم تسجيل الدخول وحجز التذكرة بكل سهولة أو تسجيل حساب جديد لغير المسجلين من قبل، حيث تحرص تذكرتي على تسجيل عملية التسجيل للجمهور؛ من أجل التسهيل على الجمهور للخروج بالفعاليات في أفضل شكل.

يأتى على رأس الأنشطة التى ستتضمنها النسخة الأولى من «مهرجان العلمين» عرض أزياء عالميًا، بمشاركة أفضل 10 مصممي أزياء فى الوطن العربي.

وتتضمن أنشطة «مهرجان العلمين»، أيضًا، مجموعة من الحفلات الغنائية الضخمة، يحييها عدد من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى والعالم ككل.

كما تتضمن بطولة كرة قدم شاطئية بمشاركة أكثر من 40 نجمًا، وأخرى لرياضة السباق الثلاثي، المعروفة باسم «الترايثلون»، فضلًا عن بطولة ثالثة عالمية لرياضة «البادل».

ولن يقتصر المهرجان على كل هذه الفعاليات فحسب، بل سيشمل كذلك عروضًا للطائرات، وبطولة للتجديف، وسباق سيارات، تحدى «جيت سكى»، علاوة على «موكب الفراعنة للسيارات»، الذى سيضم ١٠٠ سيارة فارهة تجوب الشوارع من سفاجا إلى العلمين الجديدة.