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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: إزالة 500 حالة تعدٍ خلال الموجة الـ21

التعدى
التعدى

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، حققت نتائج إيجابية وملموسة خلال المرحلتين الأولى والثانية، حيث أثمرت عن إزالة نحو 500 حالة تعدٍ بإجمالي مساحات وصلت إلى 222 ألفًا و354 م2، وذلك من خلال حملات الإزالة المكبرة التي قامت بتنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة بمديريات الري والزراعة والسكك الحديدية. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه. 

ولفت محافظ أسوان، إلى أنه تم التشديد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الجهات المختصة لإزالة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وهو ما يتم تنفيذه في المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 في ظل المتابعة اللحظية من دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وأيضًا اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لكل الجهود المبذولة في هذا الإتجاه. 

وأشار أشرف عطية، إلى أنه يتم تكثيف الجهود للإزالة الفورية لمختلف التعديات وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدي بكل حزم للمخالفيين والمتعديين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

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