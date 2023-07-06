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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"كابيتانو مصر" الموسم الجديد 2023.. رابط التسجيل وشروط التقديم

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بدء التجهيزات لإطلاق الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر" للموسم الثاني على التوالي.

وبالتزامن مع ذلك، ارتفعت معدلات البحث بين الكثير من المواهب، عبر محركات البحث، عن رابط مشروع "كابيتانو مصر" للتسجيل بالموسم الثاني من المسابقة.

وحددت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مواعيد إجراء الاختبارات لمواليد 2009 بجميع محافظات الجمهورية تحت إشراف كوكبة من النجوم و رموز الرياضة المصرية، كاشفة عن التفاصيل المتعلقة بها فيما يخص الشروط المطلوبة، سن التقديم، وغيرها من المعلومات المطلوبة.

ويستعرض «الدستور»  للموهوبين رابط التسجيل وشروط التقديم، في كابيتانو مصر 2023، وذلك ضمن سلسلتها الخدمية المستمرة على مدار الساعة عبر بوابته الإلكترونية ومواقعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيثُ تعقد الاختبارات الخاصة بها في المواعيد الآتية:

  • القاهرة: يومي 13 و14 أغسطس 2023، بمركز شباب الجزيرة.
  • البحيرة: يومي 30 و31 يوليو 2023، بمركز شباب الحرية مدينة دمنهور للموهوبين من محافظات الإسكندرية، مطروح والبحيرة.
  • بورسعيد: يومي 24 و25 يوليو، بالمدينة الرياضية في بورسعيد للموهوبين من محافظات السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط وشمال وجنوب سيناء.
  • المنيا: يومي 19 و20 يوليو الجاري، بالنادي الرياضي في المنيا الجديدة.
  • سوهاج: يومي الأربعاء والخميس 12 و13 يوليو، وتعقد بمركز شباب مدينة سوهاج.
  • أسوان: يوما 15 و16 يوليو 2023، وتعقد في ملاعب جامعة أسوان.
  • الغربية: يوما 9 و10 أغسطس، بنادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.
  • المنوفية: يوما 5 و6 أغسطس المقبل، بنادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.

خطوات التسجيل في كابيتانو مصر 2023

يمكن للموهوبين التسجبل من خلال رابط "كابيتانو مصر 2023" الموسم الثاني، وذلك من خلال كتابة البيانات التالية:

  • الاسم رباعي.
  • تاريخ الميلاد.
  • المحافظة.
  • العنوان.
  • رقم المحمول.
  • البريد الإلكتروني.
  • تليفون المنزل.
  • المركز في الملعب.
  • تحميل صورة شخصية حديثة.

 

شروط التقديم في مسابقة كابيتانو مصر الموسم الجديد 2023

ويجب توافر مجموعة من الشروط في من يرغب في التقديم عبر موقع وزارة الشباب والرياضة كابيتانو مصر 2023، وهي:

  1. أن يكون سن المتقدم 14 سنة، من مواليد عام 2009.
  2. إحضار صورة شهادة ميلاد المشترك وقت إجراء الاختبارات.
  3. ألا يكون المشترك مسجلاً بأي نادٍ أو هيئة رياضية.
  4. ارتداء زي رياضي وقت حضور الاختبارات، عبارة عن شورت، تي شيرت وحذاء رياضي.
  5. الالتزام بالبرنامج الزمني والمواعيد المحددة لكل محافظة.
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