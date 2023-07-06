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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق شقة وغرفة مهجورة فى إمبابة

حريق شقة
حريق شقة

أخمد رجال الحماية المدنية حريقا اشتعل بشقة سكنية فى منطقة إمبابة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

كان بلاغ قد ورد لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة باندلاع حريق بشقة سكنية فى إمبابة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها للعقارات المجاورة. 

كما سيطر رجال الحماية المدنية على حريق اشتعل بغرفة مهجورة، بجوار السكة الحديد في إمبابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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