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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

علاج التعاطي يوضح إجراءات تعزيز التعافي الكامل لمتعافي الإدمان

الإدمان
الإدمان

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم العمل على تعزيز التعافي الكامل لمتعافي الإدمان، حيث يتطلب التعافي مجموعة متنوعة من خيارات العلاج، مصممة خصيصا للظروف الفردية، مع خدمات دعم أوسع مثل التمكين الاقتصادي والتوظيف لإعادة إدماج المتعافي من المخدرات فى المجتمع، ويقلل من الجريمة المرتبطة بتعاطي المخدرات. 

وأضاف الصندوق عبر موقعه الالكتروني، أن البرنامج يستهدف إتاحة وصول الجميع إلى التدخلات الصحية والعلاجية التي تقلل من مخاطر استخدام المخدرات وبما يحمي المتعاطين والمدمنين من مزيد من الأخطار المترتبة على وقوعهم في شرك المخدرات.

وقد أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مبادرة "بداية جديدة" في عام 2015 لتمكين المتعافين اقتصاديًا من خلال توفير برامج تدريبية وفرص تمويلية لمشروعات صغيرة ومتوسطة تضمن لهم فرص حقيقية للدمج المجتمعي، ولقد تم إقامة ثمانية مشروعات في النصف الثاني من عام 2015.

الإدمان والتعاطي المتعاطين برامج تدريب المخدرات توفير برامج تدريبية تعاطي المخدرات

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