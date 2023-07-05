"التجارة والصناعة".. 9 سنوات من الإنجازات في قطاع المعارض والمؤتمرات

تطور ملموس شهده قطاعي الصناعة والتجارة خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

وفي مجال المعارض والمؤتمرات:

المشاركة المصرية بمعرض إكسبو 2020 دبي

• شاركت مصر بجناح متميز بمعرض إكسبو 2020 دبي استعرض مصر في ثوبها الجديد أمام العالم من خلال تسليط الضوء على أخر المستجدات التي تشهدها الساحة المصرية من تنمية شاملة ومستدامة وتطوير كبير في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن ربط المبادرات التنموية الحديثة بمظاهر الحضارة الفرعونية العريقة.

• حقق جناح مصر بالإكسبو مؤشرات متميزة بالتصنيفات العالمية المعدة حول الإكسبو حيث فاز بالمركز الثالث علي مستوي الاجنحة متوسطة المساحة المشاركة في اكسبو ٢٠٢٠ دبي من حيث التصميم الداخلي وذلك في إطار المسابقة الرسمية التي نظمها المكتب الدولي للمعارض، إلى جانب حصوله على المركز الثاني بعد دولة بيرو في تصويت الجماهير الذي أجرته مسابقة أفضل الدول المشاركة بالإكسبو التي نظمتها مجلة Exhibitor للمعارض والفعاليات الدولية، حيث شارك بالمسابقة 40 جناح من أفضل الأجنحة بإكسبو.

• تخطى عدد زوار الجناح المصري على مدار الأشهر الستة للإكسبو 1.5 مليون زائر من مختلف دول العالم.

هيئة المعارض والمؤتمرات:

- منح تراخيص معارض لعدد 380 معرضا، منها 148 معرضا خارج مصر، و232 معرضا داخل مصر.

- تنظيم 286 معرضا بنظام اشتراك مجمع منها 229 معرضا متخصصا، و57 معرضا دوليا عام ومنتجات.

- تنظيم 337 معرضا داخليا

- تنظيم 39 حفلا و32 مؤتمرا.

- تنظيم 40 بعثة مشترين لمختلف المعارض المحلية.

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالأتي:

- موافقة مجلس النواب على إصدار القانون رقم 140 لسنة 2021 والذي يمكن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل المغازل المحلية.

- حصول معامل الهيئة على المركز الثالث لعام 2022 على مستوى العالم في دقة الاختبارات لجهاز HVI1000 لقياس الصفات الطبيعية من اللجنة الدولية للتوحيد القياسي CSITC Global Round Trial لهذا العام.

- في إطار العمل على تحقيق الاستدامة للقطن المصري، قامت الهيئة بالإشراف الكامل على تداول القطن في كافة مراحله وأصبحت الهيئة عضواً فاعلاً في هذه المبادرة مما يحقق التنمية المستدامة

- مبادرة قطن أفضل (BCI) من خلال التعاون مع منظمة اليونيدو والشركاء التنفيذين انضمت مصر إلى مبادرة قطن أفضل اعتبارا من 2020، وبرنامج REEL COTTON بالتعاون مع معهد بحوث القطن وشركة Cotton Connect والشركاء التنفيذين الموسم الحالي.

- تزويد قطاعات الهيئة المختلفة بجميع المحافظات بأحدث أجهزة بمجال تكنولوجيا المعلومات، وأهمها إطلاق تطبيق إلكتروني رقمي لنظم الباركود.

- توقيع بروتوكولات تعاون مع معهد بحوث القطن لوضع خطة شاملة للتطوير تتماشى مع سياسة الدولة وتوجهاته، وصندوق دعم صناعة الغزل لتبادل الخبرات والتدريب المشترك في مجال اختبارات الألياف والغزل والنسيج والتجهيزات والخدمات البحثية، وكلية زراعة سابا باشا لتبادل اﻟﺧﺑرات والتعاون ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﺧﺗﺑﺎرات اﻷﻟﯾﺎف اﻟﻘطﻧﯾﺔ واﻟﻐزل واﻟﻧﺳﯾﺞ واﻟﺗﺟﮭﯾز واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻧواﻋها.