"النقل" تعقد ندوة توعية خاصة بصحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 والذي يهدف إلى جودة حياة المواطن والأسرة المصرية بشكل عام من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالأسرة المصرية وصحة المرأة المصرية بوجه خاص وذلك بتقديم تيسيرات الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، فقد وجه الفريق كامل الوزير لوحدة تكافؤ الفرص بوزارة النقل بتفعيل دورها وانخراطها بشكل أكبر في تحقيق خدمة للعاملين برفع الوعى الصحى وتنفيذ العديد من برامج التوعية ذات العلاقة بمحاور الارتقاء بالأسرة المصرية ورفع الوعي الصحي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسيدات العاملات داخل وزارة النقل والجهات التابعة.

تم بالتنسيق مع الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وعليه فقد وجه المهندس على حسن عياد الرئيس التنفيذي للشركة بالعمل على تنظيم الندوة التوعوية داخل قاعة الاجتماعات بمقر شركة النيل العام للإنشاء والطرق حيث تم استقبال ما يزيد عن 150 من السيدات والآنسات العاملات بالشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق/ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية و شركة النيل العامة للطرق والكباري المشاركين للاستفادة من الندوة التوعوية الخاصة بصحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بهدف تثقيف المرأة و التوعية عن الشائعات الخاطئة و تصحيح المفاهيم للحفاظ على صحة الأم و الجنين أثناء الحمل خاصةً ان هذه الندوات تتيح التواصل مع السيدات العاملات بمختلف الجهات التابعة لوزارة النقل و طبقاً للخطة الموضوعة من وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة لتنظيم العديد من الندوات التوعوية الخاصة بصحة المرأة والوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة والتثقيف المجتمعي بشكل عام لكافة العاملات بقطاعات الوزارة على مستوي الجمهورية.

وحضر الندوة ممثلين عن قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان وتوفير سيارة قافلة طبية مجهزة من بداية اليوم ، وتم ايضاً حضور ممثلين عن المجلس القومي للمرأة و القاء محاضرة من المجلس القومي للمرأة عن العنف ضد المرأة بهدف رفع الوعى بوجه عام عن الحقوق والواجبات للسيدات.

حيث تم اختيار نخبة منتقاه من العاملات بالوزارة وهيئاتها التابعة وعددهم (6) موظفة لتوصيل رسائل التوعية بالصحة الانجابية على الهيئات والشركات التابعة حيث قام المحاضرين بمناقشة عدة موضوعات أهمها لماذا تنظيم الأسرة و التعرف على مختلف وسائل تنظيم الأسرة وأيضا رسائل التنظيم ما بعد الولادة و وشرح أهم الشائعات المتداولة حول تنظيم الأسرة و أيضا والتعريف بالخدمات المقدمة للمرأة بوحدات و مراكز وزارة الصحة و نظام و أدوات المتابعة المستمرة حيث أشرفت على شرح المادة العلمية السيدة الدكتورة فيروز سليم رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى السكة الحديد.

ووعدت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالعمل الدؤوب لتحضير العديد من ورش العمل القادمة التى تهم المرأة المصرية وستبذل الوحدة ولجنتها الرئيسية قصاري جهدها للوصول الى كافة العاملات بالوزارة مشيرة الى انه جارى التنسيق لعقد ورشة توعية للعاملات بهيئة ميناء الاسكندرية خلال الشهور القادمة