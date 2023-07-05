الاتحاد البرازيلى: أنشيلوتى مديرًا فنيًا لـ"السامبا" بعد نهاية عقده مع ريال مدريد

قال إيدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، سيكون المدير الفني لمنتخب «السليساو» في عام 2024، بعد نهاية عقده مع ناديه الحالي ريال مدريد الإسباني.

الإعلان جاء خلال مؤتمر صحفي عقده رودريجيز، أمس الثلاثاء، للكشف عن المدرب الجديد للمنتخب البرازيلي، فرناندو دينيز.

وووفقًا لما أوردته قناة CNN البرازيلية، أكد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن المدرب الجديد سيبقى في منصبه لمدة عام واحد فقط، وسيحل محله أنشيلوتي في عام 2024.

قال رودريغيز: "إن دينيز مدرب كرة قدم تشبه طريقته طريقة المدرب الذي سيتولى المسئولية بعد كوبا أمريكا كارلو أنشيلوتي، لديه نفس نوع أسلوب اللعب تقريبًا".

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في يونيو 2024، ولم يؤكد الاتحاد البرازيلي تعيينه من خلال بيان رسمي ولم يؤكد ريال مدريد رحيل المدرب الإيطالي في نهاية الموسم.

دينيز هو المدرب الحالي لفلومينينسي، ولن يترك ناديه خلال الفترة التي يقضيها كمدرب للمنتخب البرازيلي.

وكان أنشيلوتي قد تولى قيادة ريال مدريد في ولايته الثانية منذ 2021، حيث قاد الفريق الملكي لتحقيق لقب الدوري الإسباني (موسم 2021-2022)، وكأس ملك إسبانيا (2022-2023)، وكأس السوبر الإسباني (موسم 2021-2022)، ودوري أبطال أوروبا (موسم 2021-2022)، وكأس السوبر الأوروبي 2022، وكأس العالم للأندية 2022.