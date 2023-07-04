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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خريطة مناطق الاستثمارات التركية بمصر.. تفوق فى حجم التبادل التجارى

التبادل التجاري
التبادل التجاري

قال المحاسب سيد عبدالعظيم الخبير الاقتصادي، إنه تعتبر الاستثمارات التركية في مصر ذات أهمية كبيرة من العديد من النواحي، حيث تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بينهما. 

وأضاف في تصريحات لـ الدستور، أنه بلغ عدد الشركات التركية العاملة في مصر نحو 200 شركة كما أنه كما تجاوزت حجم الاستثمارات التركية أكثر من 2 مليار دولار، فيما سجل حجم التبادل التجاري نحو أكثر من 9 مليارات دولار، حيث سجلت الصادرات التركية إلى مصر نحو 4.5 مليار دولار، فيما سجلت الصادارات المصرية لتركيا نحو 5 مليارات دولار.

وأوضح أنه تمثلت خريطة الاستثمارات التركية بمصر في منطقتي الصناعية، 6 أكتوبر، ومدينة السادات، والإسكندرية، والقاهرة، والإسماعيلية، وبورسعيد، والعاشر من رمضان.

وأكد أنه فيما يلي بعض الجوانب الرئيسية لأهمية الاستثمارات التركية في مصر:

1. تعزيز النمو الاقتصادي: تسهم الاستثمارات التركية في دعم النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتم توجيه هذه الاستثمارات في العديد من القطاعات مثل الصناعة والبناء والسياحة والاتصالات، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية وتحسين البنية التحتية.

2. نقل التكنولوجيا والخبرات: تساهم الشركات التركية في نقل التكنولوجيا والخبرات إلى مصر، مما يعزز التطور التكنولوجي والابتكار في القطاعات المختلفة، وبفضل هذه التحسينات، يمكن للشركات المصرية الاستفادة من تكنولوجيا متقدمة وتحسين إنتاجيتها وجودة المنتجات والخدمات.

3. توفير فرص العمل: تسهم الاستثمارات التركية في مصر في خلق فرص عمل للمصريين، مما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للأفراد وتقليل معدلات البطالة، وبالتالي فإن زيادة فرص العمل تسهم في تقليل الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية.

4. تعزيز التبادل التجاري: تسهم الاستثمارات التركية في زيادة حجم التجارة بين مصر وتركيا، حيث تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، سواء فيما يتعلق بالصادرات أو الواردات، وبالتالي فإن زيادة حجم التجارة يعزز العلاقات الاقتصادية المتبادلة ويعود بالفائدة على الاقتصاديين.

5. تعزيز العلاقات الثنائية: تقوم الاستثمارات التركية في مصر بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. حيث تعزز هذه الاستثمارات التفاهم والتعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين مصر وتركيا.

ومن خلال تعزيز العلاقات الثنائية، يتم تعزيز التبادل الثقافي والعلمي، وتبادل الخبرات بين البلدين.

6. تنويع مصادر الاستثمار: توفر الاستثمارات التركية في مصر تنوعًا في مصادر الاستثمار، حيث يتم توجيه الاستثمارات في مختلف القطاعات والصناعات. 

وبالتالي، يسهم هذا التنوع في تحقيق استقرار اقتصادي وتقليل مخاطر التركيز الزائد على قطاع واحد.

وأشار إلى أنه باختصار، يمكن القول إن الاستثمارات التركية في مصر تحمل أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الاستثمار.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الاستثمارات في المستقبل، مما يعزز التعاون والتنمية المشتركة بين مصر وتركيا.

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