وزير التنمية المحلية: تجهيز غرف للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في العاصمة الإدارية

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حصاد عمل الوزارة فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في جميع المحافظات على غرار دول العالم المتقدمة وتهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة ، وأكد وزير التنمية المحلية أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تُعد إنجازاً تاريخياً ونقلة كبيرة لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم في 31أكتوبر2022 وبتشريف رئيس الجمهورية ، مشيراً إلى أن الشبكة تدعم جهود الدولة لضمان تدابير السلامة المختلفة من خلال استخدام أحدث التقنيات ، والتي سيتم تعميمها لاحقا في جميع المحافظات، وسيكون النظام الجديد قادرا على التعامل مع جميع الجهات المعنية للتحرك بكفاءة وسرعة لمساعدة المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جارى حالياً الانتهاء من تجهيز الغرفة الرئيسية لإدارة الطوارئ والسلامة العامة بالوزارة في مقر العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً الى إنه تم تنفيذ عدد 5 مركز ثابت للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في محافظات (جنوب سيناء وبورسعيد و الإسماعيلية و السويس و الاقصر ) ، كما تم البدء في إنشاء مركز السيطرة بباقي المحافظات، وقال "اللواء هشام آمنة " انه تم التنسيق مع المحافظات لحصر وتجميع بيانات وإحداثيات المباني والأراضي التابعة لها والتي يمكن استخدامها لأغراض تخدم الشبكة إضافة الى التنسيق مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة على توريد مجموعة من الأجهزة لتنفيذ الحلول الفنية من خلال توقيع بروتوكول بين وزارة التنمية المحلية وإدارة الاشارة ، كما تم توجيه مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتأهيل وتدريب عناصر تشغيل مراكز سيطرة الشبكة بالمحافظات ، وتتابع الوزارة الموقف التنفيذي للمراكز بصورة مستمرة للعمل على تذليل أي معوقات أو تحديات والانتهاء من الإنشاء والتجهيز في التوقيات الزمنية المحددة.