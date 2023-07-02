"أول مرة أقضي عيد بدون والدتي".. روايات طلاب الثانوية العامة في عيد الأضحى

في عيد الأضحى، يشعر طلاب الثانوية العامة بالحزن والاشتياق لأسرهم ويتذكرون الأوقات السعيدة التي قضوها معها في هذا العيد ولكن رغم ذلك، يحاولون مواجهة هذا الشعور والاحتفال بالعيد بطرق مختلفة.

بعض الطلاب يقررون قضاء العيد مع أفراد العائلة، حيث يشعرون بالدعم والحب من قبلهم، يتجمعون معًا لتناول وجبة العيد ومشاركة الفرحة والضحكات.

بعض الطلاب يختارون قضاء العيد في الخارج مع أصدقائهم أو أقاربهم، حيث يستمتعون بتجربة جديدة ويشعرون بالتحرر والاستقلالية، قد يقومون بالسفر إلى أماكن مختلفة واستكشاف الثقافات الجديدة وتذوق الأطعمة المحلية.

بغض النظر عن الطريقة التي يقضون بها العيد، فإن طلاب الثانوية العامة يحاولون تجاوز حزنهم والاستمتاع بالعيد بأفضل طريقة ممكنة، قد يشعرون بالحنين والاشتياق لوالدتهم، ولكنهم يحاولون أن يكونوا قويين ويستمتعوا بالأوقات السعيدة مع أحبائهم.

أفادت إيمان عبدالله، ولي أمر طالبة في الصف الثالث الثانوي بمدرسة زهراء حلوان الإعدادية الثانوية للبنات، أن أولياء الأمور قضوا عيد الأضحى لهذا العام بطريقة مختلفة تمامًا عن الأعوام السابقة.

وأشارت إيمان إلى أن عيد الأضحى لعام 2023 كان أحد أصعب الأعياد التي مرت عليها، نظرًا لأن ابنتها ما زالت تؤدي امتحاناتها، وعبرت قائلة: "لأول مرة في حياتي لم أرَ أمي في العيد"، حيث لم تذهب لزيارتها خوفًا من ترك ابنتها وحدها وتوقفها عن المذاكرة.

وتابعت أنها قضت أول يوم العيد بالصلاة فقط، حيث ذهبوا كعائلة لصلاة العيد معًا، وبدأ اليوم بجملة واحدة "يلا ذاكري"، فعقب الإفطار انتهى عيد منة الله صقر الطالبة بالقسم العلمي علوم، وعادت للمذاكرة من جديد في ظهر اليوم.

فيما قالت علا عبدالله إنها قضت أيام العيد بجانب ابنتها أثناء مذاكرتها على الرغم من إلحاح شقيقاتها على أمهم الذهاب للتنزه ولو قليلًا حتى تزيح عن نفسها الهم، لكنها قابلتهم بالرفض لدعم ابنتها الطالبة بالثانوية العامة.

وأكدت أنها تعمدت ذلك حتى لا تشعر ابنتها بالضيق أثناء تأديتها للامتحانات في ظل عدم تأديتها للمواد الثقيلة حتى إجازة العيد.

بينما قررت سناء عاطف قلب الآية وأخذت ابنتها وقاموا بالسفر لقضاء 3 أيام العيد بالإسكندرية، وعلقت: “بنتي كانت بتعد ف الشالية تذاكر قدام البحر ونفسيتها زي الفل بدل خنقة البيت".

وأفادت بأنهم قضوا العيد بمفردهم، بدون زيارات عائلية، حيث تم منع الجميع من التواصل، وقالت: "عادةً ما أذهب إلى قبر والدي كل عام في أيام امتحانات الثانوية العامة، ولكن تم منعي هذا العام"، ولم تتمكن من التواصل مع أي شخص خلال العيد، بسبب الامتحانات.

وتسببت امتحانات الثانوية العامة في فقدان إيمان وعائلتها للمتعة المعتادة في عيد الأضحى، حيث تغيرت حياتهم تمامًا بسبب الامتحانات، وبدأت امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 في يوم الإثنين الموافق 12 يونيو في جميع محافظات مصر، وتضمنت مواد التربية الوطنية والتربية الدينية.

تم تعديل مواصفات ورقة امتحانات الثانوية العامة لعام 2023. وقد تغيرت الفنية لتصبح مكونة بنسبة 85% من الأسئلة اختيار من متعدد (MCQ)، وتم إضافة جزء مقالي يشكل 15% من الدرجة الإجمالية لكل مادة. تتكون ورقة الامتحان من ثلاثة أجزاء.

الجزء الأول يحتوي على أسئلة تراوح درجتها بين 1 و 2.

الجزء الثاني يتضمن أسئلة تراوح درجتها بين 2 و3.

أما الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية، حيث يطلب من الطلاب كتابة إجاباتهم بشكل مقالي. وتوجد درجة لكل سؤال تم كتابته بجواره لمساعدة الطلاب في معرفة الدرجة المخصصة لكل سؤال.