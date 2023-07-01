أسامة فيصل وإبراهيم عادل يقودان هجوم المنتخب الأوليمبى أمام الجابون

أعلن روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة الجابون في الجولة الثالثة من بطولة إفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية، باريس 2024.

وجاء التشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: حمزة علاء



خط الدفاع: محمد مغربي، محمد طارق، حاتم محمد، حسام عبدالمجيد.



وسط الملعب: محمود جهاد، محمود صابر، أحمد كوكا



الهجوم: أحمد قطة، إبراهيم عادل، أسامة فيصل

ويدخل المنتخب الأوليمبى ورصيده 4 نقاط من التعادل مع النيجر سلبيًا والفوز على مالي بهدف أحرزه نجم المنتخب إبراهيم عادل.

ويحتاج المنتخب التعادل أو الفوز للوصول إلى الدور قبل النهائي بالبطولة بغض النظر عن نتيجة مباراة النيجر ومالي.