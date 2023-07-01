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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الحارس الإيطالى بوفون يتلقى عروضًا من أندية سعودية

بوفون
بوفون

ذكرت شبكة قنوات «بي إن سبورت» اليوم السبت، أن حارس المرمى الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون تلقى عروضًا من أندية سعودية هذا الصيف.

وأشارت في تقرير إلى أن بوفون حارس مرمى بارما الذي يلعب في دوري الدرجة الثاني الإيطالي، سيحدد خلال أيام مستقبله سواء بالاستمرار مع بارما أم الانتقال للسعودية أم الاعتزال النهائي.

صاحب الـ45 عامًا لم ينجح في الصعود للكالتشيو مع بارما هذا الموسم، بعد خسر من كالياري في الملاحق المؤهلة للدوري الإيطالي.

وشارك بوفون مع بارما هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية بـ19 لقاء، وكان جدد عقده مع النادي الإيطالي حتى صيف 2024.

وعاد بوفون لبارما بعد 26 عامًا عندما انتقل في صيف 2021، من صفوف يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وسطع نجم بوفون في سماء بارما عندما لعب لهم منذ 1995 وحتى 2001 عندما انتقل إلى اليوفي كأغلى صفقة في تاريخ حراسة المرمى.

ويمتلك بوفون مسيرة أسطورية مع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي، حيث توج بالعديد من الألقاب أبرزها كأس العالم 2006.

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