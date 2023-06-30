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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"إفريقية النواب": 30 يونيو ثورة عظيمة غيرت مجرى أحداث التاريخ في مصر والمنطقة

النائب مجدى الوليلى
النائب مجدى الوليلى

تقدم النائب مجدى الوليلى عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية ورجال الدولة وجميع المصريين بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، مؤكداً أنها ستظل محفورة في قلوب وعقول كل المصريين والعالم فهى ثورة عظيمة غيرت مجرى أحداث التاريخ فى مصر والمنطقة بأسرها وافريقيا.

 

وقال الوليلي فى بيان له أصدره اليوم، إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر والمنطقة من حكم الفاشية الدينية وأنقذت المصريين من كابوس الخوف والظلام، وبعثت الأمل لكل مصري في حياة كريمة قوامها الأمن والعدل والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسى الذى أنقذ مصر والأمة العربية من الفوضى والدمار وأعاد لها هيبتها ودورها الريادي إقليمياً وعربياً وإفريقياً ودولياً، مؤكداً أن الدولة استعادت هيبتها مجددا، فتغيرت النظرة تماما إلى ملف العشوائيات ونجحت الدولة في القضاء على العشوائيات وإزالة المناطق الخطرة وإحلالها بأخرى آمنة وآدمية تليق بالمواطن المصرى وتحقيق النهضة الزراعية الشاملة باطلاق عدد كبير من المشروعات القومية الزراعية والصناعية الكبرى.

 

وأعرب الوليلى، عن ثقته التامة فى أن مصر ستكون فى غضون السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم الدول الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية الواعدة والقادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية والزراعية ومضاعفة الصادرات المصرية الصناعية والزراعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة، موجهاً التحية للرئيس السيسى على ما حققه من إنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات لصالح مصر وشعبها.


وقال عضو إفريقية التواب، إن مصر بعد ثورة 30 يونيو أصبح لها دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية، مؤكداً أن الرئيس السيسى أعطى أكبر اهتمام بجميع القضايا التى تتعلق بالعلاقات المصرية الإفريقية. 

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