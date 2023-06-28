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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعادل مثير بين بيراميدز وسموحة في الشوط الأول

بيراميدز وسموحة
بيراميدز وسموحة

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وسموحة في الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

سجل هدفا سموحة أحمد عبد الحكم في الدقيقة 27 وصديق كالابا في الدقيقة 30 من عمر الشوط.

ونجح بيراميدز في العودة سريعًا عن طريق فاخري لاكاي في الدقيقة 34 وإسلام عيسى في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع.

أحداث الشوط الأول

بيراميدز استهل الشوط الأول بضغط قوي من أجل تسجيل هدف التقدم لكن بدون خطورة.

وشهدت الدقيقة 13 تصويبة من أحمد مصطفى لاعب فريق سموحة من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

ونجح سموحة في التقدم في الدقيقة 27 بعد كرة عرضية رائعة من شريف رضا من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح سموحة على رأس أحمد عبد الحكم الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد تمريرة سحرية رائعة عن طريق أحمد مصطفى لتصل إلى كالابا الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وعاد بيراميدز سريعًا وقلص الفارق في الدقيقة 34 بعد كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح بيراميدز عن طريق مصطفى فتحي فشل أحمد جمال في تشتيت الكرة لتصل إلى لاكاي الذي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

تصويبة من مصطفى فتحي من يمين منطقة الجزاء لصالح بيراميدز تصدى لها حارس المرمى بثبات.

وتعادل بيراميدز قبل نهاية الشوط الأول بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق بيراميدز عن طريق الشيبي على رأس إسلام عيسى الذي سدد رأسية رائعة داخل الشباك.

بيراميدز سموحة الشوط الأول مباراة بيراميدز وسموحة الدورى المصرى

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