نقاد وأدباء: الشعر هو الجامعة الحقيقية للأمة العربية

قالت الناقدة دكتورة ناهد عبد الحميد، خلال ملتقى الهناجر الثقافي، والذي عقد تحت عنوان "الشعر.. ديوان العرب"، إن الحديث عن الشعر هو الحديث عن الثقافة بشكل عام، هو حديث عن الحضارة والتاريخ واللغة والمشاعر الإنسانية، وأيضًا الجغرافيا التي تحاول في السنوات الأخيرة إعادة كتابة التاريخ لنا.

وأوضحت "عبد الحميد"، مدير ومؤسس الملتقى: و إذا لم ننتبه إلى ماتقوله لنا الطبيعة، أننا نستعيد بالشعر علاقاتنا بكل ما حولنا، والشعر رسالة، والشعراء رسل محبة رسل سلام للإنسانية كلها، الشعراء هم من يستطيعون التعبير عن قضايا الوطن، والشعر رافدة من أهم روافد القوة الناعمة التي تهذب الإحساس والسلوك والأفعال، وهو الذاكرة الجمعية التي اختزنت ركائز الثقافة العربية.

ومن جانبه، قال الإذاعي والشاعر السيد حسن، إن الشعر ليس ديوان العرب بل هو معجزة العرب، فالحضارة قدمت أولًا الشعر، وأكد خلال كلمته وبكل ثقة، إن الشعر اليوم هو الجامعة الحقيقية للأمة العربية، وهذا ما نلمسه من خلال الغناء وما شدت به كوكب الشرق أم كلثوم بالعديد من كلمات الشعراء العرب، والدراما لا تخلو من الشعر، ونحن كعرب فى كل أزماننا نعيش في زمن الشعر، واختتم كلمته بإلقاء عدد من أبيات قصائده الشعرية.

وبدوره، قال الروائي الدكتور طارق منصور، الأستاذ بجامعة عين شمس، إن كل أمه من الأمم لها سمات حضارية، والكتابات على جدران المعابدة تقول من نحن، ونجد أن أعظم ما تركه العرب هو الشعر، فقديمًا احترفت القبائل الشعر والتجارة، ويذهبون إلى سوق عكاظ ليتبارون في الشعر، فحلاوة وجمال اللغة العربية ليس فقط في جمال المفردات، ولكن ماوراء المفردات والباطن في النص، الذي يزيد الكلمة حلاوة فوق حلاوتها، مؤكدًا أن الشعر يعد أسهل وسيلة لربط الأمم بعضها ببعض.

وأكد الدكتور السيد سيد إبراهيم، الأستاذ بجامعة بني سويف، أن الشعر والجمال هما قرينان، وقديما كان الشعر العربى يستخدم طول الوقت وفي مختلف المناسبات، والبيئة العربية بيئة ممتدة لها تأثير على الشعر، مشيرًا إلى أن الشعر له موسيقى وصورة شعرية تؤثر على مناطق في عقل الإنسان لم يكن يعرفها، تعمل على تنشيط المشاعر الإنسانية لديه، واختتم كلمته بإلقاء بعض الأبيات من قصائده الشعرية.

من جانبه، أوضح الناقد دكتور محمد عليوة، الأستاذ بجامعة القاهرة، أن الشعر العربي لن يتأثر أبدًا سلبًا بمنصات التواصل الاجتماعي التي يزاحم بعضها بعضًا، فنحن في زمن يطلق عليه زمن "الأدب التفاعلي" وقليل من الأشخاص من يقبل على الشعر المطبوع، وهذا يرجع إلى استعمال الإنترنت من خلال التليفون المحمول، وتحدث عن عدد من الدراسات ومؤلفات الكتب والنصب التذكارية التي سجلت وتحدثت عن عظمة الشعر العربي.

جانب من الندوة

جانب من الندوة