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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا يؤانس يسيم كهنة جدد بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط

الأنبا يؤانس
الأنبا يؤانس

ترأس الأنبا يوأنس أسقف أسيوط للأقباط للأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط (مقر المطرانية بأسيوط).

 وعقب صلاة الصلح تمم أسقف أسيوط للأقباط للأرثوذكس صلوات سيامة كاهنين جديدين للخدمة بإيبارشية أسيوط، هما:

الدكتور الشماس رامز إيليا كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط، باسم القس إيليا.

الدكتور الشماس روماني سعد كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بدير تاسا بساحل سليم، باسم القس يواقيم.

وشارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء الكهنة وخورس شمامسة المطرانية وشعب الكنيسة.

الأنبا يوأنس أسقف أسيوط الشهيد مارجرجس القديس يوسف النجار الكنائس القبطية القديس يوسف القداس الإلهي القداس والسيامة السيدة العذراء

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