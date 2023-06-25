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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أندية بلا مدربين.. من يقود فرق الدورى السعودى الموسم المقبل؟

أليجري
أليجري

يتتابع نجوم الكرة العالمية على القدوم للعب في الدوري السعودي، الذي أصبح قبلة لأفضل لاعبي كرة القدم في الآونة الأخيرة.

البداية كانت مع البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات، ثم زميله السابق كريم بنزيما حامل جائزة الكرة الذهبية، مواطنه نجولو كانتي، ثم أغلى صفقة في الدوري السعودي، بانتقال روبين نيفيز البالغ من العمر 26 عامًا، إلى الهلال قادمًا من ولفرهامبتون، مقابل 55 مليون يورو.

تتوالى الصفقات، الأقرب للإتمام بشكل رسمي، كاليدو كوليبالي إلى الهلال، حكيم زياش إلى النصر وإدوارد ميندي إلى أهلي جدة، لكن هوية مدربي ثلاثة فرق من الأربعة الأشهر في السعودية، الهلال، النصر والأهلي، ما زالت مجهولة حتى الآن.

ويحافظ اتحاد جدة على مدربه البرتغالي نونو سانتو، الذي قاده إلى التتويج ببطولة الدوري السعودي الموسم المنقضي، بينما الهلال بدون مدرب بعد رحيل الأرجنتيني إيمليانو دياز، النصر كذلك بعد رحيل رودي جارسيا، وأهلي جدة بعد رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والذي أعادهم لدوري روشن للمحترفين، إذًا، فمن يقود فرق السعودية في الموسم المقبل؟

الهلال

الهلال حاول بشتى الطرق التعاقد مع ماسيمليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس، حتى إنهم عرضوا 30 مليون يورو كراتب سنوي بحسب ما أكدت تقارير صحفية، لكنه يرفض حتى الآن فكرة القدوم للسعودية.

خياران برتغاليان على طاولة إدارة الهلال، وهما ماركو سيلفا مدرب فولهام، باولو فونسيكا مدرب ليل الفرنسي، لكن لا اتفاق مع أي من المدربين حتى الآن.

النصر

بات النصر قريبًا من التعاقد مع البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لـ بوتافوجو البرازيلي.. المدرب يحظى بتأييد مواطنه ونجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو.

أهلي جدة

عرض الأهلي السعودي عرضًا ضخمًا على البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق، لكنه رفض ذلك العرض شاكرًا المسئولين في السعودية.

ويفاوض الفريق في الوقت الحالي، البرتغالي برونو لاج المدير الفني السابق لـ ولفرهامبتون.

الدوري السعودي النصر الهلال أهلي جدة أليجري

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