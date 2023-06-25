بعد حادث الغواصة "تيتان".. 6 كتب من أدب المحيطات يجب قراءتها

في حادثة مروعة هزت العالم، أعلن خفر السواحل الأمريكي، الخميس، العثور على حطام الغواصة "تيتان"، التي استقلها 5 أشخاص في رحلة استكشافية إلى أعماق المحيط، لرؤية السفينة تيتانيك التاريخية التي غرقت قبل أكثر من 100 عام، ومن أبرز الركاب، كانوا ستوكتون راش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوشن غيت إكسبيديشنز"، التي تدير الغواصة المفقودة، وهاميش هاردينج، رجل الأعمال والمستكشف البريطاني، بالإضافة إلى أب بريطاني وابن مراهق من عائلة باكستانية بارزة، وخبير بحري فرنسي.

وهناك الكثير من الكُتاب الذين ألهمهم المحيط، وأنتجوا العديد من الكتب حول المحيط، وفي السطور التالية، نقدم لكم مجموعة من الكتب عبارة عن الروايات الخيالية والكتب الأدبية التي تشيد جميعها بجمال وغموض وقوة المحيطات.

ـ الرجل العجوز والبحر

من تأليف الكاتب إرنست همنجواي، وهو أحد أكثر قصص همنجواي شهرة، تحكي قصة الرجل العجوز والبحر قصة خالدة عن انتصار شخصي بعد خسارة فادحة، فقد حصد همنجواي جائزة نوبل في الأدب، وهذه الرواية تقف أمام اختبار الزمن باعتبارها رواية كلاسيكية لأدب المحيطات.

ـ Log From the Sea of Cortez

من تأليف جون شتاينبك، وتُعد هذه الرواية من أكثر الروايات إثارة عن السفر والاكتشاف، وتعتبر أفضل أعمال الكاتب، إذ يروي في هذا الكتاب بالتفصيل رحلته الاستكشافية قام بها مع صديق له في خليج كاليفورنياـ ويخبرنا قصصًا عن المحركات المعطلة، وأسرار المحيط والصداقة التي جمعت الكاتب شتاينبك بصديقه، الخبير بعالم الأحياء البحرية إد ريكيتس، على طول خليج كاليفورنيا.

ـ البحر من حولنا

وهو كتاب من تأليف الكاتبة راشيل كارسون، قبل أن يشتهر بجذب انتباه العالم التلفزيون الأرضي الرقمي " DTT" في الستينيات، كانت راشيل كارسون هي المرجع في أدب المحيطات، وقد حطم كتابها "البحر من حولنا" The Sea Around Us، الأرقام القياسية عندما تم نشره وحصلت الكاتبة وعالمة الأحياء البحرية راشيل كارسون في العديد من الأوساط العلمية والأدبية، ويركز هذا الكتاب على العمليات الجيولوجية والبيولوجية التي تجعل المحيطات غامضة ومذهلة، ويجمع هذا الكتاب بين الحقائق العلمية والشعر الغنائي ليأخذك في رحلة عبر التاريخ الجيولوجي للأرض وأغمق أعماق البحار.

ـ The Voyage of the Beagle

ويكشف هذا الكتاب الرحلة الأسطورية التي قام بها عالم الطبيعة الشاب "تشارلز داروين" على متن الباخرة بيجل، وخلال تلك الرحلة اهتم داروين بدراسة الظواهر الجيولوجية والحيوانات والنباتات وشعوب الأراضي التي قام بزيارتها، وهي الرحلة التي رسخت نظرية التطور، فيأخذك هذه الرحلة التي تحولت إلى مذكرات، داخل عقل تشارلز داروين خلال رحلته الطويلة حول جزر جالاباجوس، كما يوثق هذا الكتاب الأنشطة اليومية جنبًا إلى جنب مع اكتشافات التاريخ الطبيعية.

ـ أغنية للمحيط الأزرق

من تأليف كارل سافينا، وهو الكتاب المستلهم من أعمال عالمة الأحياء البحرية راشيل كارسون، ويأخذنا الكتاب في رحلة غنائية عبر المحيطات من السواحل إلى الهاوية العميقة، يستكشف المحيط من خلال عدسة تجاربه الشخصية ليكشف عن الجمال والغموض والخطاب السياسي المحيط بمحيطات عالمنا.

ـ العالم الصامت

وهو كتاب من تأليف جاك كوستو، ويُعرف جاك كوستو بأنه مخترع الغوص تحت الماء، لكن كتبه تأخذك إلى العالم الذي اخترقه تحت السطح، حيث يسبح وحيدًا بين الأسماك والصخور الهائلة، مذكرات لا مثيل لها، ستنقلك The Silent World إلى قاع المحيط لاستكشاف المجهول.