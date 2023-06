بعد حادث الغواصة "تيتان".. 6 كتب من أدب المحيطات يجب قراءتها

في حادثة مروعة هزت العالم، أعلن خفر السواحل الأمريكي، الخميس، العثور على حطام الغواصة "تيتان"، التي استقلها 5 أشخاص في رحلة استكشافية إلى أعماق المحيط، لرؤية السفينة تيتانيك التاريخية التي غرقت قبل أكثر من 100 عام، ومن أبرز الركاب، كانوا ستوكتون راش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوشن غيت إكسبيديشنز"، التي تدير الغواصة المفقودة، وهاميش هاردينج، رجل الأعمال والمستكشف البريطاني، بالإضافة إلى أب بريطاني وابن مراهق من عائلة باكستانية بارزة، وخبير بحري فرنسي.

وهناك الكثير من الكُتاب الذين ألهمهم المحيط، وأنتجوا العديد من الكتب حول المحيط، وفي السطور التالية، نقدم لكم مجموعة من الكتب عبارة عن الروايات الخيالية والكتب الأدبية التي تشيد جميعها بجمال وغموض وقوة المحيطات.

من تأليف الكاتب إرنست همنجواي، وهو أحد أكثر قصص همنجواي شهرة، تحكي قصة الرجل العجوز والبحر قصة خالدة عن انتصار شخصي بعد خسارة فادحة، فقد حصد همنجواي جائزة نوبل في الأدب، وهذه الرواية تقف أمام اختبار الزمن باعتبارها رواية كلاسيكية لأدب المحيطات.

ـ Log From the Sea of Cortez