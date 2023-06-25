في ذكراه.. جوائز حصدها محرم فؤاد خلال مسيرته الفنية

يصادف في هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محرم فؤاد الذي أطلق عليه اسم “صوت النيل” بسبب جمال وروعة صوته العذب.

ولد محرم فؤاد في عام 1934 واكتشف موهبته منذ نعومة أظافره ليبدأ مسيرته الفنية من خلال الغناء في الأفراح والمناسبات والموالد، ليكتشفه المخرج الكبير هنري بركات وقدمه في فيلم حسن ونعيمة كوجه سينمائي جديد أمام الفنانة الراحلة السندريلا سعاد حسني عام 1959، وكان وقتها يبلغ من العمر 25 عامًا.

وقدم الفنان الراحل محرم فؤاد العديد من الأعمال الفنية والغنائية منها: «سلامات، رمش عينه، آخرة جرحي إيه، ابحث عن سمراء، ادي حالك يا هوى، الحلوة دايرة شباكها»، ليترك بصمة كبيرة في عالم الفن وسط عمالقة الغناء لتظل أعماله حتى الأن عالقة في أذهان الكثير، ليكون الرصيد الفني 13 فيلم ومسرحيتين ومسلسلين للإذاعة وأكثر من 900 أغنية.

جوائز حصدها الفنان الراحل محرم فؤاد خلال مسيرته الفنية

رغم النجاح الساحق الذي وصل له الفنان محرم فؤاد حقق العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرته الفنية ومن أبرزهم:" وسام الاستقلال من العاهل الأردني الملك حسين عام 1965م وشهادة تقدير من الملك الحسن التانى ملك المغرب عام 1969م".

رحلة الفنان محرم فؤاد مع المرض

عانى الفنان الراحل محرم فؤاد من أمراض القلب، وذلك كان في منتصف التسعينات، لتبدأ رحلته مع المعاناة والعلاج لتخفيف ألمه حيث سافر إلى الخارج ليتمكن من علاج هذا المرض، وكان دائم السفر ما بين باريس ولندن لإجراء العديد من العمليات وتغيير بعض الصمامات فى القلب ثم عانى فى سنواته الأخيرة من مرض الكلى وظل يقاوم حتى أخر لحظة فى حياته.