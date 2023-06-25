ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكراه.. جوائز حصدها محرم فؤاد خلال مسيرته الفنية

محرم فؤاد
محرم فؤاد

يصادف في هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محرم فؤاد الذي أطلق عليه اسم “صوت النيل” بسبب جمال وروعة صوته العذب.

ولد محرم فؤاد في عام 1934 واكتشف موهبته منذ نعومة أظافره ليبدأ مسيرته الفنية من خلال الغناء في الأفراح والمناسبات والموالد، ليكتشفه المخرج الكبير هنري بركات وقدمه في فيلم حسن ونعيمة كوجه سينمائي جديد أمام الفنانة الراحلة السندريلا سعاد حسني عام 1959، وكان وقتها يبلغ من العمر 25 عامًا.

وقدم الفنان الراحل محرم فؤاد العديد من الأعمال الفنية والغنائية منها: «سلامات، رمش عينه، آخرة جرحي إيه، ابحث عن سمراء، ادي حالك يا هوى، الحلوة دايرة شباكها»، ليترك بصمة كبيرة في عالم الفن وسط عمالقة الغناء لتظل أعماله حتى الأن عالقة في أذهان الكثير، ليكون الرصيد الفني 13 فيلم ومسرحيتين ومسلسلين للإذاعة وأكثر من 900 أغنية.

 جوائز حصدها الفنان الراحل محرم فؤاد خلال مسيرته الفنية

رغم النجاح الساحق الذي وصل له الفنان محرم فؤاد حقق العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرته الفنية ومن أبرزهم:" وسام الاستقلال من العاهل الأردني الملك حسين عام 1965م وشهادة تقدير من الملك الحسن التانى ملك المغرب عام 1969م".

رحلة الفنان محرم فؤاد مع المرض

عانى الفنان الراحل محرم فؤاد من أمراض القلب، وذلك كان في منتصف التسعينات، لتبدأ رحلته مع المعاناة والعلاج لتخفيف ألمه حيث سافر إلى الخارج ليتمكن من علاج هذا المرض، وكان دائم السفر ما بين باريس ولندن لإجراء العديد من العمليات وتغيير بعض الصمامات فى القلب ثم عانى فى سنواته الأخيرة من مرض الكلى وظل يقاوم حتى أخر لحظة فى حياته.

ذكرى ميلاد الفنان الراحل محرم فؤاد محرم فؤاد الراحل محرم فؤاد الفنان الراحل محرم فؤاد جوائز حصدها الفنان الراحل محرم فؤاد

الأكثر قراءة

مفاوضات الاتفاق السعودى مع "هدف الأهلى" تتعثر

مصر تتسلم 3 آلاف رأس ماشية من كينيا.. وطرحها بأسعار مخفضة

بدء صرف معاشات يوليو من ماكينات الصرف على مستوى الجمهورية

مصر تتسلم 2500 رأس ماشية من الصومال.. وطرحها بعد العيد

إطلاق "مصر سات 2" بالتعاون مع الصين بـ74 مليون دولار أكتوبر

محافظ أسوان: رفع كفاءة ميناء قسطل لمواصلة دعم الوافدين من السودان الشقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين في الضفة إرهاب قومي

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟