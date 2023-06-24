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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شهود عيان عن قاتل شقيقته في دار السلام: تعدى عليها بحزام بمساعدة والدته

نيابة
نيابة

استمعت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم السبت، إلى أقوال شهود العيان في واقعة قتل شاب شقيقته تعذيبًا عقب التعدي عليها بالضرب.

وقال شهود العيان إن الشاب ذو سمعة طيبة في المنطقة وأنهم يعلمون منذ فترة أن الفتاة تعاني من سوء الحالة النفسية وتتعرض لنوبات من الصرع والهياج، ويوم الواقعة كانت تعاني من نوع من الهياج العصبي فحاول السيطرة عليها والتعدي عليها بالضرب بمساعدة والدته وتعدى عليها بحزام.

وأضافوا أنهم سمعوا أن الفتاة صدمتها سيارة وتوفت ولكن عندما تم اكتشاف أمر الشاب اعترف بالحقيقة ظنًا منه أنه يعالجها.

وتبين من مناظرة النيابة للجثة عن وجود آثار ضرب وتعذيب وكدمات وسحجات بسائر الجسد، من الممكن أحداثها بالضرب وليس إصابات حادث مرورى، وتم التحفظ على المتهم.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مفتش صحة بدار السلام باشتباه فى وفاة فتاة عمرها 20 عاما، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعُثر على جثة فتاة .

بمناقشة الشاب قرر بوفاة شقيقته في حادث سير وقامت رجال المباحث باصطحابه ليرشدهم عن مكان الحادث وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين كذب رواية الشاب.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نيابة دار السلام الجزئية قتل شاب الشاب شهود العيان

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