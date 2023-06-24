جميل المغازى.. محطات في حياة صاحب أكبر كنز وأرشيف مصور لرواد الفن والثقافة

رحل عن عالمنا اليوم المخرج والمنتج الكبير جميل المغازي، عن عمر ناهز الـ 84 عاما، تاركا أكبر كنزًا فنيًا وأرشيفًا مصورًا، كونه صاحب رحلة إعلامية ثرية بلقاءات مع رواد الأدب والفن والثقافة والسياسة..

نستعرض لكم خلال السطور التالية أهم مراحل ومحطات فى حياة المخرج والمنتج جميل المغازي..

ـ ولد جميل المغازي في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ عام 1939.

ـ بدأ المغازي، العمل منذ نهاية فترة الستينات بعد إنهاء دراسة التصوير والإخراج في ألمانيا.

ـ قام بإخراج مجموعة من الأعمال الدرامية منها مسلسل "لعبة التفكير" عام 1978، وشارك بالتمثيل في مسلسل "أبو زيد والناعسة" مع كلا من عبد الله غيث، هناء ثروت، محمد الشويحي، أحمد زكي يكن، كريمة الشريف، إبراهيم عبد الرازق.

ـ أصبح المغازي من أشهر منتجي ومخرجي البرامج التلفزيونية، ومن برامجه «سهر الليالي» عام 1988، حيث قام بإخراج مجموعة كبيرة من اللقاءات التي كان يجريها مع الإعلامي الكبير مفيد فوزي، مع أبرز نجوم الفن والسينما المصريين والعرب، منهم يوسف إدريس، إحسان عبد القدوس، فؤاد المهندس، وعبد المنعم مدبولي، صباح، أحمد فؤاد، عماد محرم، سيد مكاوي، سمير غانم، محمد ثروت، عماد عبد الحليم، شويكار، نور الشريف، ويمتلك ما يقرب من 500 ساعة تلفزيونية.

ـ كان دائم التفكير فى إطلاق قناة تليفزيونية لعرض أرشيفه المصور عليها، وذلك قبل خروج قناة ماسبيرو زمان إلى النور، لكنه تراجع لأسباب صحية، على الرغم من أنه كان يمتلك حوالي 2500 شريط ارشيفي، إضافة إلى مواد مصورة لم تُعرض بعد، مثل برنامج للمفكر الإسلامي خالد محمد خالد، يحمل اسم رجال حول الرسول، وغيرها.

ـ عقد بروتوكول مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي للظهور مرة كل أسبوع، فى البرنامج الشهير العاشرة مساء، لعرض كنوزه الارشيفيه.

ـ تعرض المخرج جميل المغازي، لأزمة صحية خلال مايو الماضي، أثناء تواجده في السعودية، ونقل إلى المستشفى على الفور، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة حيث كان يعاني من صعوبة شديدة في التنفس، وعاد إلى القاهرة، بعد 3أيام وأجرى العديد من الفحوصات الطبية وظل يعانى من مشاكل فى الرئة.