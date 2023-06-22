الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لبنى عبد العزيز تعود إلى استوديوهات الإذاعة بعد غياب 3 سنوات

لبنى عبد العزيز
لبنى عبد العزيز

عادت الفنانة لبنى عبد العزيز إلى الإذاعة مرة أخرى برفقة فريق عمل برنامج “Auntie loulou” من استديوهات إذاعة البرنامج الأوروبي، بعد انقطاع دام أكثر من 3 سنوات بسبب ظهور فيروس كورونا.

وكانت الفنانة القديرة تجري تسجيل برنامجها بانتظام طوال تلك الفترة من داخل منزلها، حيث يلتقي بها الفريق أسبوعيا لتسجيل الحلقة ثم تسليمها للإذاعة من أجل إذاعتها بعد الإنتهاء من وضع اللمسات النهائية عليها.

ويأتي هذا القرار بعد تولي الإعلامية منى نجم منصبها كمدير عام إذاعة البرنامج الأوروبي، حيث كانت حريصة أشد الحرص على استمرار بث البرنامج، كما أنها حريصة على إحياء التراث الإذاعي  للبرنامج الأوروبي الذي يحفل بكم كبير من المادة التراثية الإذاعية الثرية التي شغلت عقول المثقفين والمتعاطين للثقافات الغربية على مدى عقود طويلة.

يذكر أن برنامج Auntie loulou هو أقدم برنامج إذاعي يبث عبر الإذاعات المصرية، حيث بدأت لبنى تقديمه منذ مطلع الخمسينيات، ثم انقطعت عنه فترة غيابها عن مصر واستقرارها في الولايات المتحدة الأمريكية ثم عادت مرة أخرى إلى تقديمه مطلع الألفينيات، ويذاع البرنامج أسبوعيا على إذاعة البرنامج الأوروبي يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، وتكون الإعادة يوم الإثنين الساعة الثالثة والنصف عصرا، ويوم الثلاثاء في الخامسة والربع صباحا.

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