قناة الناس| هانى تمام يوجه نصيحة ذهبية لاغتنام العشر من ذى الحجة (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن هناك أزمنة عن أزمنة أخرى عند الله تعالى، وهذا له حكمة عند المولى عز وجل لأنه أراد في هذه الأيام المباركة أن يختصها بمزيد من الفضل والإكرام بتقرب الناس إلى الله تعالى في تلك الأيام.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، أن في هذه الأزمنة توجد هبات وعطايا تنزل من الله تعالى على عباده في أيام مخصوصة، فيجب على الناس أن تستزيد من الحسنات وأن يقبلوا على الله بالطاعات، إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدًا".

وأوضح "تمام"، أن الأيام التي اختصها الله تعالى بالنفحات والبركة يجب علينا أن ندخل أنفسنا في تلك الأيام لنستزيد بمزيد من الطاعة، وهذا ما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أنه يجب على المسلم أن يقبل على الله تعالى في هذه الأيام بالأعمال الصالحة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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