الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الصحة: لدينا اكتفاء ذاتى للمستلزمات الطبية يكفى 3 أشهر

محافظ مطروح ووزير
محافظ مطروح ووزير الصحة

رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده منذ قليل، في إحدى قاعات مستشفى العلمين النموذجي، بالدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، مقدما له الشكر على دعمه لقطاع الصحة ومستشفيات المحافظة وخاصة دعم مستشفى الضبعة المركزي والاهتمام بالطب الوقائي داخل كافة المستشفيات.  

ومن جهته أوضح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن الهدف من الجولة التفقدية هو الاطمئنان على الاستعدادات اللازمة لعيد الأضحى والإجازات مع زيادة عدد التردد والكثافات العددية بمنطقة الساحل الشمالي، مقدما الشكر إلى محافظ مطروح اللواء خالد شعيب على دعمه للقطاع الطبي بالمحافظة.  


وأضاف أنه اطمأن على جاهزية المستشفيات من العجمي وحتى الحمام وصولا إلى السلوم وسيوة بعدد ١٣٠٠ سرير في جميع القطاعات الصحية، مضيفا أن هناك تجهيزات كاملة بوحدات الرعاية ومراكز القلب والمستشفيات "قدرنا نوفر القوى البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين". 
 

وأكد الاستعداد بكافة التجهيزات الطبية والخدمات المتعلقة بالإجراءات المتقدمة وتوافر الأدوية والأمصال والمستلزمات، معقبا: "هناك اكتفاء ذاتي للمستلزمات الطبية يكفي ٣ شهور" مشيرا إلى نقاط الارتكاز لسيارات الإسعاف ونقاط الإحالة، موضحا أن هيئة الإسعاف تمتلك ما يقرب من 4 آلاف سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات، مرددا “مستعدون في كافة المحافظات وخاصة أماكن الزيارات والكثافات”. 
 

 

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استقبل اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وذلك بمستشفى الحمام المركزي بحضور الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، وعدد من قيادات وزارة الصحة وأهالي مدينة الحمام.

الاستعدادات اللازمة الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة جاهزية المستشفيات محافظ مطروح منطقة الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

موعد قبض معاشات شهر يوليو 2023 وأيام إجازة عيد الأضحى المبارك

الشرق الأوسط: اتحاد جدة يفسخ عقده مع طارق حامد

كشف سبب إطلاق معيد النار على أستاذه فى مستشفى جامعة طنطا

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

قرار جمهورى باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

هل ينتقل عمر السومة إلى الزمالك الموسم المقبل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام