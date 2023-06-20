وزير الصحة: لدينا اكتفاء ذاتى للمستلزمات الطبية يكفى 3 أشهر

رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده منذ قليل، في إحدى قاعات مستشفى العلمين النموذجي، بالدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، مقدما له الشكر على دعمه لقطاع الصحة ومستشفيات المحافظة وخاصة دعم مستشفى الضبعة المركزي والاهتمام بالطب الوقائي داخل كافة المستشفيات.

ومن جهته أوضح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن الهدف من الجولة التفقدية هو الاطمئنان على الاستعدادات اللازمة لعيد الأضحى والإجازات مع زيادة عدد التردد والكثافات العددية بمنطقة الساحل الشمالي، مقدما الشكر إلى محافظ مطروح اللواء خالد شعيب على دعمه للقطاع الطبي بالمحافظة.



وأضاف أنه اطمأن على جاهزية المستشفيات من العجمي وحتى الحمام وصولا إلى السلوم وسيوة بعدد ١٣٠٠ سرير في جميع القطاعات الصحية، مضيفا أن هناك تجهيزات كاملة بوحدات الرعاية ومراكز القلب والمستشفيات "قدرنا نوفر القوى البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين".



وأكد الاستعداد بكافة التجهيزات الطبية والخدمات المتعلقة بالإجراءات المتقدمة وتوافر الأدوية والأمصال والمستلزمات، معقبا: "هناك اكتفاء ذاتي للمستلزمات الطبية يكفي ٣ شهور" مشيرا إلى نقاط الارتكاز لسيارات الإسعاف ونقاط الإحالة، موضحا أن هيئة الإسعاف تمتلك ما يقرب من 4 آلاف سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات، مرددا “مستعدون في كافة المحافظات وخاصة أماكن الزيارات والكثافات”.



وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استقبل اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وذلك بمستشفى الحمام المركزي بحضور الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، وعدد من قيادات وزارة الصحة وأهالي مدينة الحمام.