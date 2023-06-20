"صحة النواب" تناقش طلب عبد الوهاب خليل بشأن مستشفى أطفيح والعناية المركزة

شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن عدم البدء في تنفيذ بناء مستشفى أطفيح المركزي – محافظة الجيزة والتأخر في تنفيذ العناية المركزة بمستشفى أطفيح المركزي - محافظة الجيزة.

وأكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه تقدم سابقا بطلب الإحاطة عن سبب تأخير بناء مستشفى أطفيح، ولم يتم أى خطوة على أرض الواقع وهو أمر يثير الدهشة خاصة أن مناقشات الحكومة بشأن هذا الملف تم التوافق بشأنها من أجل إنشاء مستشفى أطفيح الجديدة والنهوض بأوضاع العناية المركزة بالمستشفى الحالية وتم إدارج المخصصات المالية إلا أنه لا شيئ يحدث على أرض الواقع.

وهدد النائب عبد الوهاب خليل باستجواب وزير الصحة أمام البرلمان خاصة أن التأخير يحتاج لردود واضحة من جانب المسئولين الحكوميين، فيما عقب مسؤولي إدارة المشروعات بوزارة الصحة، أن الوزارة قامت بإعداد الرسومات ووضع التكلفة التى وصلت إلى مليار و٢٥٠ ألف جنيه، وننتظر أن يتم إدراجها فى خطه العام الجديد.

وطالب رئيس لجنة الصحة النائب أشرف حاتم، برد رسمي من إدارة المشروعات بوزارة الصحة، فيما قال مسؤول وزارة التخطيط ياسمين إسماعيل، إن الوزارة أدرجت بالفعل تطوير مستشفى أطفيح في عام ٢٠٢٣، وعلق النائب عبد الوهاب خليل، ان هذا الإدراج خاطىء، حيث أن المطلوب هو بناء مستشفى وليس تطوير، وأكد رئيس لجنة الصحة أن هذا الرد يؤكد وحود تناقض فى الحديث.

وأشار رئيس اللجنة النائب أشرف حاتم، أنه سبق مناقشة نفس الطلب منذ شهور وكان الرد من وزارة الصحة أن بناء المستشفى سوف يدرج فى الموازنة وأوصى رئيس اللجنة بإرسال خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اعتماد تخصيص الأرض لبناء مستشفى أطفيح، وأيضا خطاب لوزير الصحة أن ردود مسؤولي الوزارة عن طلب الإحاطة في أكثر من مرة غير كافية مع التشديد على ضرورة سرعة البدء في العمل بالبناء بمستشفى أطفيح.

وبشأن الطلب الخاص بتأخير تنفيذ العناية المركزة بمستشفى أطيفح، قال عبدالوهاب: “تم تغيير ٨ وكلاء وزارة ولم يتم تنفيذ العناية المركزة بمستشفى أطفيح، متساءلا كيف تتعامل الوزارة مع المقاولين فى هذا الشأن”، وردت ممثلو الوزراة بأنهم قاموا بعمل إنذارات كثيرة للمقاول بسبب التأخر في تنفيذ العناية المركزة، وشددت لجنة الصحة على أهمية الإنتهاء فى الميعاد المحدد من تسليم العناية المركزة بمستشفى اطفيح فى أغسطس القادم.

وقال مسؤول وزاة الصحة، إن العناية المركزة كانت متوقفه بسبب كابل كهرباء بقيمة ٢ مليون ونصف، والوزارة أكدت أنه سوف توفره في بداية السنة المالية الجديدة بعد يوم ١٥ يوليو ٢٠٢٣، على أن يتم التشغيل في الأول من أغسطس ٢٠٢٣ وشددت لجنة الصحة على أهمية الانتهاء فى الميعاد المحدد من تسليم العناية المركزة بمستشفى أطفيح في أغسطس القادم.