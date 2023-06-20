الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الصحة ومحافظ مطروح يتفقدان مستشفى مارينا (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مستشفى مارينا المركزي وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبي لفصل الصيف بحضور الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح وعدد من قيادات وزارة الصحة والإسعاف.

ورافقت “الدستور” اللواء خالد خالد محافظ مطروح ووزير الصحة خلال جولتهما داخل مستشفى مارينا المركزي. 

وتفقد محافظ مطروح ووزير الصحة عيادة الباطنة والنساء والأسنان والرمد والأنف والأذن وعيادة الجلدية والإنعاش والمعمل وغرف الملاحظ والفرز بالإضافة إلى مدخل الطوارئ بالمستشفى والأشعة ووحدة الإسعاف.

ووجه وزير الصحة خلال جولته يرافقه محافظ مطروح بالتنسيق بين مستشفيات الإحالة والإسعاف ودراسة عمل بوابة خاصة للطوارئ وجاهزية الطوارئ وعمل لوحات بالإجراءات والتوعية  داخل المستشفى.  

وفي نهاية جولته حرص وزير الصحة ومحافظ مطروح علي التقاط الصور التذكارية مع الأطقم الطبية بالمستشفى ووحدة الإسعاف. 

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التقاط الصور التذكارية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خطة التأمين الطبى مستشفى مارينا المركزي

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