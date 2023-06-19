حزب العدل يطالب باستيضاح المعلومات حول نقل سكان منطقة القبارى بغرب الإسكندرية

تابعت أمانة حزب العدل بمينا البصل بمحافظة الإسكندرية، ما يجري من عملية حصر للسكان والمنازل والمحال التجارية، لمنطقة القباري بحي غرب الإسكندرية، في ظل غياب تام للمعلومات، حيث تلقت الأمانة العديد من تساؤلات المواطنين الراغبين في معرفة ما يحدث.

ويؤكد الحزب، في بيان له، على ضرورة انتهاج الشفافية في مثل تلك الأمور التي تمس حياة المواطنين ومصالحهم المباشرة؛ فإننا نهيب بالأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية سرعة نشر المعلومات المتعلقة بعملية الحصر تلك، وإعلام المواطنين بما يجري، والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم، وفي مقدمتها، هل ستتم إزالة منازلهم بالفعل؟ وما هى وجهتهم المقترحة؟ وما مصير تلك المنطقة بعد إزالة ما بها من عقارات؟ وكيف يمكنهم الحصول على تعويضات عن ممتلكاتهم؟

وتابع: كما نؤكد أنه في حالة الاتجاه الفعلي لإخلاء تلك المنطقة للمنفعة العامة، كما يتردد، فلابد من أداء الدولة واجباتها تجاه المواطنين وفق الدستور والقانون فيما يخص نزع الملكية للمنفعة العامة، وتعويضهم التعويض العادل والمناسب، وعدم معاملة هذه المنطقة معاملة المناطق العشوائية التي جرى نقل سكانها من قبل لسكن بديل في الإسكندرية، حيث إن المنطقة المذكورة ليست عشوائية وسكانها يمتلكون عقاراتهم وأراضيهم وليست من ضمن أملاك الدولة، فلابد من تعويضهم التعويض العادل والمقبول من طرف أصحاب العقارات والأراضي.

وطالب الحزب بضرورة توضيح الجهة التي يتوجه لها السادة المواطنون لمعرفة مصير ممتلكاتهم وكيفية الحصول على التعويضات المستحقة لهم.