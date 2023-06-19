الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة: الأربعاء اليوم الأطول فى 2023.. و"التعليم" تعلق على أزمة سؤال "ثلث التسعة"

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم، ما بين أخبار تعليمية وأخرى هامة، فى هذا السياق نرصد أهم أخبار الظهيرة.

الأربعاء.. اليوم الأطول لعدد ساعات النهار وأقصر ليل فى العام

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضي، إنه في الساعة الخامسة و59 دقيقة مساء بعد غد الأربعاء، بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، ستحدث لحظة "الانقلاب الصيفى" فى مصر والمنطقة العربية وكامل دول النصف الشمالى من الكرة الأرضية. 

وأشار القاضي، في تصريح له اليوم، إلى أن بعد غد الأربعاء هو اليوم الأطول من حيث عدد ساعات النهار وأقصر ليل في العام، لافتا إلى أن حدوث لحظة الانقلاب الصيفى تعلن ذروة فصل الصيف فلكيا، وطبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فسيبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و13 ساعة و52 دقيقة.
 

لمعرفة التفاصيل أضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4427658

 

ليلى علوى تكشف تفاصيل مشاركتها فى "شوجر دادى": مختلف ومعمول بحرفية

عبّرت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بعد نجاح فيلم "شوجر دادي" في دور العرض، قائلة: "فيلم (شوجر دادي) مختلف عن (ماما حامل) وليس الجزء الثاني منه، والحدوتة ليس لها علاقة بالأخرى، لأن الفيلم الجديد معمول بحرفية". 

وتابعت، خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "أنا مؤمنة دائمًا بالأرزاق وأن تقديرات الله تختلف، ومكنتش متوقعة هذا النجاح الباهر، لكن كنت على الأقل مؤمنة إننا بنعمل حاجة لذيذة وسوف تحقق نجاحًا".
 

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4427492

أول تعليق من "التعليم" على أزمة سؤال "ثلث التسعة" للثانوية العامة 2023

قال خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الإجابة الخاصة بالسؤال "ثلث التسعة" هى 3، والسؤال لا يستحق كل هذا الجدل.

وأضاف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل أي شكاوى رسمية خاصة بصعوبة امتحان مادة اللغة العربية، مطالبًا الطلاب بالتركيز على المواد المقبلة والاستعداد لها جيدًا.
 

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4427716

هزة أرضية بقوة 3.56 درجة فى البحر الأحمر

سجّلت محطات الشبكة القومية للزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقعت في البحر الأحمر.

وحسب البيانات التي سجّلتها شبكة الزلازل، فإن الهزة الأرضية وقعت في الساعة الواحدة و3 دقائق بعد منتصف الليل، بقوة 3.56 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 29.46 كيلومتر، حيث وقعت الهزة الأرضية داخل مياه البحر الأحمر، على بُعد 96 كيلومترًا شرق سفاجا.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4427664

 

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