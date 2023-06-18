والدة إحدى الطالبات لـ"الدستور": "كأنى بمتحن مكانها"

جلست نجوى عبدالحميد، إحدى أولياء الأمور أمام مدرسة الشهيد محمد عبدالباسط الثانوية بنات بشبرا مصر، تنتظر ابنتها التي دخلت تواجه مصيرها في امتحان اللغة العربية الذي يعتبر أول امتحان حقيقي على أرض الواقع للثانوية العامة.

تروي نجوي عبدالحميد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" الأيام العصيبة التي مرت بالعائلة بسبب بعبع الثانوية العامة الذي يقلق جميع بيوت مصر، قائلة: "والله مش بنام وحتى النهارده مطبقة عشان اقعد معاها وأساعدها وادعمها ومتبقاش خايفة، بس في الحقيقة أنا خائفة أكتر منها كأني أنا اللي بمتحن".

وأضافت: "مكنتش بخلي بنتي تشيل حاجة من على الأرض حتى كوباية الماية كنت أنا اللي بجيبهالها، وكنت بحاول طول الوقت آخدها أنزلها بعيد عن الدروس بتاعتها عشان تفصل من الضغط والتعب بتاع المذاكرة، وكمان أغلب الوقت كنت بودي إخواتها عند قرايبنا وعائلتنا عشان أفضي البيت من أي دوشة وتعرف تركز".

وعن أمنيتها، قالت: "نفسي ربنا يجبر بخاطري فيها وميخيبش ظننا ولا تعبنا يضيع على الأرض".

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022/2023 يوم الإثنين الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبًا وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل ، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.