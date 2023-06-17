ديمبيلى: برشلونة بدأ مفاوضات تمديد عقدى.. وتشافى رفع الضغط عن الفريق

أكد عثمان ديمبلي، لاعب فريق برشلونة، بدء المفاوضات مع النادي لتمديد عقده، مشددًا على أنه يشعر بالسعادة بوجوده في النادي.

ويلعب ديمبلي ضمن صفوف برشلونة منذ انضمامه من فريق بروسيا درتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وقال ديمبلي في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: "المفاوضات تسير بشكل جيد جدًا، برشلونة يريدون تمديد العقد معي حتى 2027، ووكيلي سيتحدث معهم".

وينتهي عقد ديمبلي الحالي مع برشلونة بحلول 30 يونيو 2024.

وأضاف: "أنا سعيد مع الفريق وكذلك في المنزل في برشلونة، سنرى ما سيحدث في هذه المسألة".

وشدد ديمبلي على أن الجميع في برشلونة يريدون الفوز بدوري أبطال أوروبا، قائلًا: "الجميع هنا يريد الفوز بدوري الأبطال لأننا لم نفز بها منذ وقت طويل، أتمنى أن تسير الأمور معنا بشكل أفضل في الموسم المقبل".

ولعب ديمبيلي 35 مباراة خلال الموسم المنصرم مع برشلونة في جميع البطولات، وسجل 8 أهداف وصنع 9 لزملائه في الفريق.

وأكمل: "أنا مرتاح في برشلونة هذا العام وكنت كذلك في العام الماضي أيضًا؛ لأنني كنت قادرًا على لعب عدد مباريات أكبر وهو ماكان صعبًا من قبل لأنني تعرضت للعديد من الإصابات، والآن أنا أكثر سعادة لأنني ألعب أكثر وأنا سعيد مع الفريق والناس في برشلونة".

وأنهى تصريحاته: "السنوات الثلاثة الماضية كانت صعبة على الجميع، تشافي منح الفريق الكثير من الثقة ورفع الضغط عن اللاعبين لأنه رجل النادي ويعرف كل شيء يحدث في برشلونة بشكل جيد، ورفع الكثير من الضغط عن اللاعبين".